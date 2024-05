Hurikán místo Říjnového deště. K takové změně došlo co do názvu písně, s níž by měla na letošní hudební soutěži Eurovize vystoupit zástupkyně Izraele, mladá zpěvačka Eden Golanová. Původní skladbu s titulem Říjnový déšť totiž pořadatelé odmítli s odkazem, že jde o příliš politické téma – píseň zřetelně odkazovala k útoku Hamásu na Izrael ze dne 7. října 2023. Interpretka ji tedy přepracovala a dala jí název Hurikán.