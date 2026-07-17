17. července 2026 12:06
Evakuace i na lžíci bagru. Část Ruska pustoší bleskové záplavy
Ural zasáhly ničivé povodně. Asijská Sverdovská oblast se přes týden potýká s bouřemi a vytrvalými dešti. Tisíce lidí se ocitly bez elektřiny, voda zaplavila silnice. Obyvatelé zasažených oblastí z místa prchají všemi způsoby, snaží se zachraňovat i své mazlíčky. Osvědčený způsob evakuace představuje lopata bagru.
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