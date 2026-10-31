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Z okupovaných Olešek odletěli evakuovaní obyvatelé. Část zamíří zpět na Ukrajinu

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  10:29aktualizováno  10:29
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Ruská komisařka pro lidská práva Jana Lantratová a ukrajinský ombudsman pro...

Ruská komisařka pro lidská práva Jana Lantratová a ukrajinský ombudsman pro lidská práva Dmytro Lubinets hovoří s novináři vedle humanitárního konvoje převážejícího obyvatele evakuované z města Olešky. (30. října 2026) | foto: Reuters

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Tři letadla přepravující evakuované obyvatele města Olešky, které se nachází na území Ukrajiny okupovaném Ruskem, přistála na letišti u běloruského města Gomel. Informovala o tom v sobotu běloruská státní tisková agentura Belta.

Evakuovaní obyvatelé, kteří chtějí na Ukrajinu, cestovali autobusy přes Krymský poloostrov do ruského města Anapa. Odtud pokračovali letadly do Běloruska a nyní se mají přesunout na Ukrajinu.

Evakuaci umožnilo několikadenní lokální příměří zprostředkované americkou první dámou Melanií Trumpovou. Příměří má kromě evakuace za cíl dopravit do odříznutého města humanitární pomoc. Jde o první takový počin za celou dobu této války.

Lidé, kteří se rozhodli pro evakuaci, dostali na výběr, zda po odjezdu z města zůstanou v Rusku, nebo zda budou pokračovat na Ukrajinu. Od skupiny se již oddělila část evakuovaných, kteří chtějí zůstat na ruském území.

Ukrajina se brání ruské invazi od roku 2022. Olešky leží v Moskvou okupované části země, nedaleko města Chersonu a řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří frontovou linii. V poslední době se tam podle ukrajinských činitelů a svědectví obyvatel výrazně zhoršila humanitární situace. Město sužuje nedostatek jídla, léků a pitné vody. V Oleškách dříve žilo na 24 000 obyvatel. Do nynější evakuace tam podle některých zdrojů zůstalo méně než 2000 lidí.

Válka na Ukrajině

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