Evropa nám brzy bude platit za čistý vzduch, prohlásil Lukašenko

„Tohle je budoucnost,“ řekl prezident podle běloruské agentury Belta při návštěvě Berezinské biosférické rezervace. „Musíme si ji chránit. Nastane doba, kdy nám Evropa zaplatí za to, co chráníme. Za to, co nám dal Bůh.“
Lukašenko si postěžoval, že vítr odnáší běloruský čistý vzduch přes hranice. Evropa jej tak podle něj získává bez placení.
„Místo toho, aby platili, se nás snaží uškrtit sankcemi,“ poznamenal běloruský diktátor. „Ale to přejde. Už to přichází. Věřím, že přichází čas, kdy nám za to budou muset zaplatit.“
Evropské státy uvalily na Bělorusko sankce ještě před vypuknutím války na Ukrajině v souvislosti s podezřeními, že Lukašenko pronásleduje politické oponenty, falšuje volby a cíleně posílá za své hranice migranty. Další sankce Evropa přijala kvůli běloruské podpoře ruské invazi. Minsk popírá, že by se nějak do války zapojoval, a tvrdí, že EU chce Bělorusko i Rusko zničit.
Minsk v souvislosti s válkou od Moskvy získal taktické jaderné zbraně. Lukašenko prohlásil, že Bělorusko je vyměnilo za novější typy. Potvrdil též plány na prosincové rozmístění ruského raketového systému Orešnik na běloruském území.
„Chci, aby (Evropané) pochopili, že můžeme zaútočit, pokud se věci vyvinou špatným směrem. Sedneme si s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem, rozhodneme se a uskutečníme úder. Takže nevyvolávejte konflikt,“ varoval Lukašenko s tím, že Minsk o žádný nestojí.