EU přitvrdila zelenou politiku. Nově chce mít v roce 2030 téměř polovinu energie z obnovitelných zdrojů

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie v Evropské unii by se měl do roku 2030 zvýšit na 40 procent. Evropská komise (EK) ve středu jako součást dosud největšího souboru opatření na ochranu klimatu navrhla zvýšit dosavadní cíl, který činil 32 procent.

Unijní exekutiva také plánuje, aby státy výrazněji než dosud omezovaly spotřebu energií a zaměřovaly se na energetickou účinnost.

Energetika podle statistiky EK produkuje v zemích sedmadvacítky až tři čtvrtiny celkových emisí skleníkových plynů, proto na ni Brusel pamatuje hned v několika návrzích. „Abychom dosáhli klimatické neutrality do roku 2050, musíme přeměnit evoluci v obnovitelných zdrojích na revoluci a zajistit, abychom na cestě k ní zbytečně neplýtvali energií,“ prohlásila dnes eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová.

Unijní státy tak budou muset do konce tohoto desetiletí více než dosud začlenit do svých energetických mixů zdroje jako vítr, slunce, vodu či biomasu. Právě spalování dřeva, které kritizuje řada ekologických organizací, se ovšem týká i změna pravidel. Elektrárny a teplárny na biomasu s kapacitou přes pět megawattů (MW) budou muset nově dokazovat, že produkují méně emisí než podniky používající fosilní paliva. Dosud se to týkalo pouze závodů od 20 MW.

Celá EU by podle dnešního návrhu rovněž měla do roku 2030 omezit spotřebu energie o devět procent proti současným hodnotám. Změny se podle představ komise dotknou i minimálního zdanění energií, které se má nově vypočítávat nikoli z objemu jednotlivých paliv, ale z jejich energetické hodnoty. Brusel také chce přesvědčit členské státy, aby zrušily co nejvíce v současnosti platných výjimek ze zdanění energií.

Unijní státy by se podle návrhu komise měly také snažit o zlepšování energetické účinnosti budov. Zatímco v současnosti se každý rok v Evropě dočká zateplení či jiné energetické renovace jedno procento domů, komise navrhuje, aby země povinně renovovaly tři procenta veřejných budov za rok.

O návrzích začnou od podzimu debatovat členské státy a Evropský parlament. Jejich schválení se očekává nejdříve příští rok, kdy bude mít ve druhém pololetí předsednictví Česká republika.