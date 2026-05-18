Návrh ruského prezidenta Vladimira Putina, aby se zprostředkovatelem rozhovorů o ukončení války stal bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová i mnozí další unijní ministři jednoznačně odmítli.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha zavtipkoval, že Putin mohl rovnou navrhnout proruské herce Stevena Seagala nebo Gérarda Depardieua. Jak Kyjev, tak Moskva se nicméně shodují, že Evropa by měla vybrat jednoho člověka, nikoli skupinu několika lidí.
Kandidátkou by mohla být samotná Kallasová. Šéfka unijní diplomacie přímá jednání s Ruskem dlouho odmítala, nyní však připustila možnost jmenování vyslance a uvedla, že o tom budou jednat ministři zahraničí na svém neformálním zasedání na konci května na Kypru.
Politico píše, že Kallasová minulý týden na závěrečné tiskové konferenci po skončení jednání šéfů unijních diplomacií dokonce působila dojmem, že nabízí sama sebe, když novinářům řekla: „Myslím, že bych dokázala prohlédnout pasti, které Rusko nastražuje.“ Kvůli jejímu silnému protiruskému postoji s ní ale Putin nebude souhlasit, uvedly diplomatické zdroje.
Spekuluje se přitom i o dalších jménech, jako jsou bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, finský prezident Alexander Stubb či bývalý italský premiér Mario Draghi.
Lidé obeznámení s uvažováním Kyjeva nicméně podle bruselského serveru tvrdí, že vyslanec by měl mít silnou podporu EU, ale neměl by pocházet přímo z unijního bloku, kterému ruský prezident hluboce nedůvěřuje. To by mohlo ukazovat na osobnosti, jako je norský ministr zahraničí Espen Barth Eide, či indický ministr zahraničí Subrahmanjam Džajšankar.