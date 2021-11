Evropa odolává čtvrté vlně. Země neočkované zavírají doma, Británie nasadila léčebnou pilulku

Lidovky.cz připravily přehled nejnovějšího vývoje v jednotlivých zemích. Důraz je kladen na specifika vybraných států včetně některých zajímavostí. Podrobné a vyčerpávající informace o aktuálních podmínkách pro vstup do cizích zemí a návratu z nich jsou na webu ministerstva zahraničí.



V Itálii se bez covid pasu neobejdete ani na Akropoli

V zemi na Apeninském poloostrově se vyžaduje předložení tzv. zeleného pasu (potvrzení o očkování, prodělaném covidu či negativním testu) při vstupu do památek (včetně těch pod širým nebem), interiérů restaurací, na sportoviště či při cestování leteckou dopravou nebo dálkovými vlaky; povinné bude v zimě i na sjezdovkách. Zakrytí úst a nosu je v celé zemi nezbytné ve všech vnitřních prostorách

.V současnosti jsou sice všechny italské regiony v nejmírnější, tzv. bílé zóně, ovšem vzhledem k rychle rostoucímu počtu případů infekce v posledních dnech je téměř jisté, že některé z nich (včetně Benátska či provincie Bolzano) přejdou do přísnější žluté zóny – to mj. znamená povinné roušky i venku.

Němci začali zpřísňovat, příkladem jdou Bavoři

V Německu mělo v úterý pozitivní test na koronavirus 52 826 lidí, nejvíce od začátku pandemie. Za posledních 24 hodin zemřelo dalších 294 pacientů s koronavirovou infekcí. Celková smrtelná bilance tak vzrostla téměř na sto tisíc obětí.

Restriktivní opatření se v jednotlivých spolkových státech výrazně liší, pod tlakem nové vlny však panuje všeobecná tendence ke zpřísňování. Přitvrdilo už například Bavorsko, kde neočkovaní lidé od úterka nesmějí do kin, sportovních zařízení, restaurací a hotelů. Stejné pravidlo platí už delší dobu v Sasku. V hlavním městě Berlíně neočkovaní nemůžou ani do sauny, herny či zoologické zahrady.

O dalším zpřísňování na celoněmecké úrovni má ve čtvrtek hlasovat Spolkový sněm. Již koncem října zavedla německá vláda pravidlo, které zrušilo proplácení testů na covid, aby zvýšila tlak na neočkované.

Neočkovaní Rakušané mají omezené vycházky

V Rakousku v úterý přibylo 14 416 nově potvrzených případů nákazy koronavirem, což je nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie.

Rakousko bylo první zemí, která zavedla takzvaný lockdown pro neočkované. Země od pondělí vyhlásila celoplošnou uzávěru pro neočkované starší 12 let, pokud se v posledních 180 dnech z covidu nevyléčili. Neočkovaní mohou opouštět domov jen kvůli cestě do práce či do školy, k lékaři, na nákup nezbytně nutných věcí a na zdravotní procházky.

Rakousko se také rozhodlo, že od pondělí zpřísní podmínky pro vstup na své území: lidé se budou muset prokázat dokladem o očkování, o prodělání covidu nebo negativním výsledkem PCR testu, který nově bude platit 72 hodin proti dosavadnímu týdnu. Antigenní testy nebo osvědčení o protilátkách už stačit nebudou. Výjimka se týká pendlerů, u kterých rakouské úřady antigenní testy uznávat budou, ale nově jen 24 hodin místo dosavadních 48 hodin.

V Řecku se bez potvrzení může jen pro jídlo a pro léky

Potvrzení o očkování, případně o prodělaném covidu se v Řecku vyžaduje pro vstup do obchodů (s výjimkou potravin a lékáren), většiny služeb i restaurací, a to včetně zahrádek. Totéž platí pro kulturní a sportovní zařízení, lidé mají předkládat vedle QR kódu také doklad totožnosti.

Zakrytí dýchacích cest je povinné v dopravních prostředcích. Pro cestování mezi regiony (i ostrovy) je nutné mít doklad o očkování, prodělané nemoci či negativním testu ne starším 48 hodin (72 hodin u PCR testu). Nezletilým do 17 let stačí místopřísežné prohlášení rodičů o negativním samotestu. Počty nově zjištěných případů infekce koronavirem jsou v Řecku aktuálně vysoké a blíží se hranici deseti tisíc denně.

Slovenské nemocnice se plní, chystá se zpřísnění pravidel

Na Slovensku v úterý zaznamenali rekordních 8342 nových případů koronaviru. Přibylo dalších 43 úmrtí na covid a mírně se zvýšil počet covidových pacientů v nemocnicích, které v souvislosti s epidemií čelí náporu hospitalizovaných.

Restriktivní opatření jsou pod Tatrami dosud celkem mírná, to se ale nejspíš brzy změní. V souvislosti s rostoucí vlnou nákazy premiér Eduard Heger oznámil zpřísnění opatření s cílem omezit pohyb neočkovaných. Nově by například do nákupních center mohli vstupovat jen očkovaní a ti, kdo zmíněné onemocnění prodělali.

Zaměstnavatelé zase patrně budou muset kontrolovat, zda zaměstnanec byl očkován, prodělal covid nebo má potvrzení o negativním výsledku na koronavirus. Návrhy opatření má vláda projednat ve čtvrtek.



Británie podzimní vlně odolává, zkouší nový lék

Na rozdíl od kontinentální Evropy Británie dosud zásadní koronavirovou krizi neprožívá. Čísla nových případů sice přesahují 30 tisíc denně, to je však hluboko pod statistikami z minulých Vánoc, kdy jich bylo dvakrát tolik. Výrazně nižší je i počet zemřelých.

Coby jedna z nejlépe proočkovaných zemí na světě Spojené království zásadní tlak na očkování populace nevyvíjí. Restrikce jsou v tomto směru velmi mírné, téměř neexistují. Důraz je nově kladen nikoli na boj s virem, ale proti nemoci.

Jako první země na světě Británie před dvěma týdny schválila pro léčbu covidu použití antivirotika Molnupiravir. Pilulku od americké farmaceutické společnosti Merck lze používat i při domácí léčbě covidu. Podle výsledků klinických testů tento lék u nakažených koronavirem snižuje riziko hospitalizace a úmrtí na polovinu.

Ve Španělsku si lidé prozatím vystačí s respirátory

Současná protivirová opatření ve Španělsku patří v rámci Evropy k těm mírnějším a od konce nouzového stavu jsou v pravomoci jednotlivých správních regionů. Ve většině z nich je povinné zakrytí obličeje vedle vnitřních prostor i ve venkovním prostředí v případě, že není možné dodržet tzv. bezpečnou vzdálenost (zpravidla 1,5 metru) od ostatních.

Tzv. týdenní indcidence zachycených koronavirových případů patří mezi nejnižší v Evropě, v posledních dnech ale začala opět narůstat. Největší výskyt viru úřady zaznamenávají na severovýchodě země, zejména v Katalánsku a Aragonii, naopak odolává Andalusie. Ve Španělsku nejsou v platnosti žádná opatření, která by diskriminovala neočkované.