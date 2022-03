Co bude dál? Rýsuje se na mapě nová dělicí čára, říká francouzský politolog. Silný lídr Putin imponoval i Západu

Lidovky.cz: Jak se díváte na cestu premiérů Polska, Česka a Slovinska do Kyjeva?

Je to symbolicky a politicky významné gesto. Jet do Kyjeva v této situaci, to je něco, co ocenili nejen Ukrajinci, ale i všichni Evropané. A pak to má ještě jeden aspekt: pro Evropu je to důležité i v tom, že to byli Středoevropané, kteří šli vyjádřit poselství solidarity s Ukrajinou. K nim to tak nějak patří, historicky i lokální blízkostí konfliktu. Je ale zajímavé, že to nebyla cesta Visegrádské skupiny.