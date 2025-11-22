Lídři odmítají americký plán pro Ukrajinu, nelíbí se jim omezení její armády

  15:27
Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americký plán na ukončení války na Ukrajině v jeho současné podobě. Na návrhu je podle nich potřeba dále pracovat. Evropské země se obávají, že kvůli navrhovanému početnímu omezení ukrajinských ozbrojených sil by Ukrajina byla zranitelná v případě útoku.
Prezident Angoly a předseda Africké unie Joao Lourenco, kanadský premiér Mark Carney, francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz a indický premiér Narendra Modi se drží za ruce při focení během summitu lídrů G20 v Jižní Africe. (22. listopadu 2025) | foto: Gianluigi GuerciaReuters

Jedna z nejtěžších chvil dějin, ztratíme USA, nebo důstojnost, řekl Zelenskyj
Plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.

„Prvotní návrh osmadvacetibodového plánu obsahuje důležité prvky, které budou klíčové pro spravedlivý a trvalý mír. Domníváme se tedy, že tento návrh je základem, který bude vyžadovat další práci,“ uvedla v prohlášení skupina zemí, která je připravena se do procesu zapojit.

Lídři zdůraznili princip, že hranice není možné měnit silou. „Také nás znepokojují navrhovaná omezení ukrajinských ozbrojených sil, která by nechala Ukrajinu zranitelnou vůči budoucímu útoku. Opakujeme, že realizace prvků týkajících se Evropské unie a NATO by vyžadovala souhlas členských států EU a NATO,“ uvedly také státy.

Prohlášení přijali lídři EU, Evropské komise, Německa, Francie, Británie, Itálie, Španělska, Nizozemska, Norska, Finska, Irska, Kanady a Japonska.

Lídři evropských zemí chtějí podle DPA v neděli v Ženevě o americkém plánu na ukončení války jednat se zástupci USA a Ukrajiny.

