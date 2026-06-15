Evropa se mylně domnívá, že prohráváme, uvedl Lavrov. Těší se na Trumpovy vyslance

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  13:13
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Evropa se snaží Rusku vnutit zprostředkování ve válce s Ukrajinou a chybně se domnívá, že Rusko na Ukrajině prohrává, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Moskva podle něj podporuje návrhy amerického prezidenta Donalda Trumpa týkající se ukončení konfliktu.

Válka na Ukrajině

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„Evropané v současné situaci činí chybné závěry o tom, že Rusko prohrává a Ukrajina vítězí, a proto je možné klást ultimáta v naději, že je Rusko přijme,“ řekl Lavrov. Tyto úvahy jsou však podle něj naprosto iluzorní.

Šéf ruské diplomacie uvedl, že se těší, až se od Trumpových vyslanců dozví, jak by se měly realizovat americké návrhy týkající se ukončení války.

Kreml v neděli oznámil, že američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner brzy znovu pojedou do Moskvy.

Witkoff s Kushnerem vedou za americkou stranu jednání s cílem ukončit ruskou invazi na Ukrajinu, jejich úsilí však zatím větší výsledky nepřineslo. Rusko, které Ukrajinu vojensky napadlo v únoru 2022, si klade požadavky, které jsou pro Kyjev nepřijatelné.

Válka na Ukrajině

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