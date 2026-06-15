„Evropané v současné situaci činí chybné závěry o tom, že Rusko prohrává a Ukrajina vítězí, a proto je možné klást ultimáta v naději, že je Rusko přijme,“ řekl Lavrov. Tyto úvahy jsou však podle něj naprosto iluzorní.
Šéf ruské diplomacie uvedl, že se těší, až se od Trumpových vyslanců dozví, jak by se měly realizovat americké návrhy týkající se ukončení války.
Kreml v neděli oznámil, že američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner brzy znovu pojedou do Moskvy.
Witkoff s Kushnerem vedou za americkou stranu jednání s cílem ukončit ruskou invazi na Ukrajinu, jejich úsilí však zatím větší výsledky nepřineslo. Rusko, které Ukrajinu vojensky napadlo v únoru 2022, si klade požadavky, které jsou pro Kyjev nepřijatelné.