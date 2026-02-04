Geopolitické turbulence mají velký vliv na uvažování Evropanů. Většina z nich (52 procent) uvádí, že vidí pesimisticky budoucnost celého světa, 39 procent budoucnost Evropské unie a 41 procent budoucnost své vlasti. Na individuální úrovni jsou nicméně vyhlídky lepší. Tři ze čtyř Evropanů (76 procent) jsou optimističtí, pokud jde o jejich vlastní budoucnost a budoucnost jejich rodiny.
V Česku vidí budoucnost celého světa pesimisticky 39 procent dotazovaných, budoucnost Evropské unie 43 procent dotazovaných a budoucnost Česka 29 procent dotazovaných. Osmdesát procent respondentů je naopak optimistických pokud jde o budoucnost jejich a jejich rodiny.
Občané v současné době vnímají existenci mnoha výzev, ukázal průzkum. Obavy o bezpečí a ochranu se hojně opakují u všech témat průzkumu. Největší obavy ale souvisejí s konflikty poblíž hranic EU (72 procent), terorismem (67 procent), kybernetickými útoky z mimoevropských zemí (66 procent), častějšími přírodními katastrofami v důsledku změny klimatu (66 procent) a nekontrolovanou migrací (65 procent).
Občany podle Eurobarometru také silně znepokojují rizika spojená s komunikací, jako jsou dezinformace (69 procent), nenávistné projevy na internetu i mimo něj (68 procent), falešný obsah vytvářený umělou inteligencí (68 procent), nedostatečná ochrana osobních údajů (68 procent) a ohrožení svobody projevu (67 procent).
Právě kvůli množství problémů, které je nyní třeba řešit, občané po Unii požadují, aby byla aktivnější. „Šedesát šest procent dotazovaných občanů si přeje, aby se EU podílela na jejich ochraně, což poukazuje na to, že v současném politickém kontextu hraje Unie primárně ochrannou roli,“ uvádí Evropský parlament ve svém prohlášení. Občané podle EP rovněž mají za to, že zcela zásadní význam má jednota: 89 procent respondentů uvádí, že členské státy by se měly více sjednotit, a 73 procent souhlasí s tím, že Evropská unie potřebuje více prostředků, pomocí kterých by mohla současným globálním výzvám čelit.
„Geopolitické napětí ovlivňuje každodenní pocit bezpečí Evropanů. Občané očekávají, že je Evropská unie bude chránit, že bude připravena a že bude jednat společně,“ okomentovala průzkum předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. „Přesně to musí silnější a sebevědomější Evropa splnit. Evropa je náš nejsilnější štít,“ dodala.
Podzimní Eurobarometr Evropského parlamentu provedla ve dnech 6. až 30. listopadu 2025 ve všech 27 členských státech EU výzkumná agentura Verian. Průzkum byl veden formou osobních pohovorů. V některých zemích (na Kypru a Maltě, v Nizozemsku, Dánsku, Finsku a Švédsku) byly navíc použity videorozhovory. Celkem se uskutečnilo 26.453 rozhovorů.