Von der Leyenová je pro dvourychlostní Evropu, chce prohloubení jednotného trhu

Autor: ,
  9:00
Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v březnu na summitu Evropské unie předloží akční plán prohloubení jednotného unijního trhu. Oznámila to na tiskové konferenci po skončení čtvrteční neformální vrcholné schůzky představitelů členských zemí na zámku Alden Biesen v Belgii, kde byla hlavním tématem konkurenceschopnost. Rovněž řekla, že do března chce představit možnosti úpravy trhu s elektrickou energií. Naznačila i možnost dvourychlostní Evropy, kdy by část členských států postupovala v rychlejší integraci.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci po...

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci po summitu v Alden Biesenu (12. února 2026) | foto: ČTK

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady...
Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, chorvatský premiér Andrej Plenković,...
Francouzský prezident Emmanuel Macron (vlevo) a německý kancléř Friedrich Merz...
Premiér Andrej Babiš na neformálním summitu Evropské rady na belgickém zámku...
28 fotografií

„V březnu předložím jízdní mapu, akční plán s podrobným postupem,“ řekla von der Leyenová o plánech na prohloubení jednotného trhu. „Jedna Evropa, jeden trh,“ poznamenala s tím, že prohloubení unijního trhu se 450 miliony obyvatel usnadní společnostem působení napříč EU.

Součástí plánu je i pokrok v unii úspor a investic. Investiční unií a mobilizací evropských úspor, které jsou nyní na neefektivních bankovních účtech, chce EK dosáhnout nových investic. Tím by se vytvořily lepší podmínky pro financování evropských podniků. V případě úspor se podle Reuters hovoří o deseti bilionech eur (204 bilionů Kč), které nyní bez užitku leží na účtech. První fáze této spořitelní a investiční unie, by podle von der Leyenové, měla být do června.

Podporujete myšlenku dvourychlostní Evropy?

Šéfka Komise rovněž řekla, že pokud nebude možné dosáhnout shody na rychlém postupu se všemi 27 členskými státy, mohla by EU v těchto projektech pokračovat s menší skupinou zemí. To by v praxi znamenalo dvourychlostní Evropu. O takové možnosti na konci ledna své protějšky informoval německý ministr financí Lars Klingbeil.

Neformální summit se věnoval i cenám energií, které jsou pro konkurenceschopnost klíčové. Von der Leyenová řekla, že představitelé unijních zemí vedli intenzivní debaty o podobě společného energetického trhu, konkrétní závěry ale diskuze nepřinesla.

Lídři unijních zemí dnes hovořili o systému emisních povolenek ETS. Revize tohoto systému byla pro českého premiéra Andreje Babiše hlavní téma jednání. Podle von der Leyenové má ale stávající systém jasné výhody i pojistky pro případ, kdy by cena povolenek za emise uhlíku vystoupala příliš vysoko.

Reuters poznamenal, že o nezbytnosti rychlého prohlubování jednotného trhu hovořili i ostatní představitelé unijních zemí. „Sdílíme stejný pocit naléhavosti,“ řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. „Evropská unie musí jednat rychle a rozhodně. A tento závazek dnes všichni účastníci jednomyslně zdůrazňovali,“ prohlásil německý kancléř Friedrich Merz.

Předseda Evropské rady António Costa na závěrečné tiskové konferenci řekl, že všichni souhlasili s pokračováním přípravy takzvaného 28. režimu, což má být nový právní rámec, který startupům a rychle rostoucím firmám umožní podnikat napříč EU podle jednotných pravidel. Každý podle Costy souhlasil i s tím, aby se velké společnosti mohly slučovat v sektorech, jako jsou například telekomunikace. Stejný souhlas pak byl pokud jde o potřebu zjednodušit regulace, dodal předseda Evropské rady.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.