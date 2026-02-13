Von der Leyenová je pro dvourychlostní Evropu, chce prohloubení jednotného trhu

„V březnu předložím jízdní mapu, akční plán s podrobným postupem,“ řekla von der Leyenová o plánech na prohloubení jednotného trhu. „Jedna Evropa, jeden trh,“ poznamenala s tím, že prohloubení unijního trhu se 450 miliony obyvatel usnadní společnostem působení napříč EU.
Součástí plánu je i pokrok v unii úspor a investic. Investiční unií a mobilizací evropských úspor, které jsou nyní na neefektivních bankovních účtech, chce EK dosáhnout nových investic. Tím by se vytvořily lepší podmínky pro financování evropských podniků. V případě úspor se podle Reuters hovoří o deseti bilionech eur (204 bilionů Kč), které nyní bez užitku leží na účtech. První fáze této spořitelní a investiční unie, by podle von der Leyenové, měla být do června.
Šéfka Komise rovněž řekla, že pokud nebude možné dosáhnout shody na rychlém postupu se všemi 27 členskými státy, mohla by EU v těchto projektech pokračovat s menší skupinou zemí. To by v praxi znamenalo dvourychlostní Evropu. O takové možnosti na konci ledna své protějšky informoval německý ministr financí Lars Klingbeil.
Neformální summit se věnoval i cenám energií, které jsou pro konkurenceschopnost klíčové. Von der Leyenová řekla, že představitelé unijních zemí vedli intenzivní debaty o podobě společného energetického trhu, konkrétní závěry ale diskuze nepřinesla.
Lídři unijních zemí dnes hovořili o systému emisních povolenek ETS. Revize tohoto systému byla pro českého premiéra Andreje Babiše hlavní téma jednání. Podle von der Leyenové má ale stávající systém jasné výhody i pojistky pro případ, kdy by cena povolenek za emise uhlíku vystoupala příliš vysoko.
Reuters poznamenal, že o nezbytnosti rychlého prohlubování jednotného trhu hovořili i ostatní představitelé unijních zemí. „Sdílíme stejný pocit naléhavosti,“ řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. „Evropská unie musí jednat rychle a rozhodně. A tento závazek dnes všichni účastníci jednomyslně zdůrazňovali,“ prohlásil německý kancléř Friedrich Merz.
Předseda Evropské rady António Costa na závěrečné tiskové konferenci řekl, že všichni souhlasili s pokračováním přípravy takzvaného 28. režimu, což má být nový právní rámec, který startupům a rychle rostoucím firmám umožní podnikat napříč EU podle jednotných pravidel. Každý podle Costy souhlasil i s tím, aby se velké společnosti mohly slučovat v sektorech, jako jsou například telekomunikace. Stejný souhlas pak byl pokud jde o potřebu zjednodušit regulace, dodal předseda Evropské rady.