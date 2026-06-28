Kandidující ajťák zřejmě českého nebo slovenského původu se ve svém kampaňovém oběžníku představil jako „admirál generál Jan Aladdin Kuchta“ a voličům slíbil, že pokud uspěje, jejich pracovní výkon se bude hodnotit už jen slovy „Velmi Aladdin“, což může znamenat pochvalu i katastrofu. Jeden nikdy neví. Skončí také nezávislé myšlení a místo toho se na pravidelných seancích bude povinně tleskat.
Vše doprovázely obrázky vygenerované umělou inteligencí, na nichž pózoval v uniformách s různými evropskými symboly. Inspirace filmem Diktátor z roku 2012, v němž si roli neomezeného vládce zemičky Wadiya napsal slavný herec a komik Sacha Baron Cohen, byla zjevná. Stejně jako nadsázka, se kterou kandidát k volbám do zaměstnanecké rady přistoupil.
Evropskou centrální banku tím však nepobavil, píše portál Politico. V oficiálním napomenutí, které banka interně zveřejnila 18. června, dospěla volební komise složená z různě postavených zaměstnanců k závěru, že předvolební kampaně mohou využívat „parodii, sarkasmus a ironii“, ale mužovo jednání podle ní překročilo míru „rétorického přehánění slučitelnou s etickými standardy ECB“.
A to třeba tím, že smíchal „věrohodná tvrzení s viditelně přehnanými či dokonce nemožnými volebními sliby“, přidal militaristicky laděné obrázky a vůbec až příliš přeháněl. Kromě zmíněného chtěl také „nahradit sociální dialog povinnými sezeními proletářské solidarity“, zajistit si výhru se „100 procenty hlasů“ či zavést „nápravné audity duševní pohody“ pro zaměstnance, jejichž myšlení se dosud nesladilo s oficiální doktrínou.
Podle Politica se nicméně za humornou kampaní skrývá vážnější spor o svobodu slova v této instituci. Od konce loňského roku totiž musejí být všechny interní volební materiály v souladu s etickým rámcem ECB. To údajně výbor zaměstnanců kritizoval s tím, že je banka na cestě k cenzuře. Předseda tohoto výboru navíc s ECB vede soudní spor právě v otázkách práva na svobodu projevu zaměstnanců.
Kuchtova kampaň navíc kromě Diktátora odkazovala i na poměry, na něž si údajně i sami zaměstnanci banky stěžují. Podle průzkumu, který loni v listopadu a prosinci provedla sama ECB, totiž většina z nich nemá důvěru v to, že by mohla vyjádřit své názory, aniž by se tak vystavila odvetným opatřením ze strany nadřízených.
A tím, že kandidující IT specialista dostal napomenutí za ironii a nadsázku, se jen „potvrzuje to, že si naše instituce si vyvinula hlubokou nesnášenlivost vůči nezávislému myšlení“, míní sám Kuchta. Bez ohledu na to nicméně utrpěl drtivou porážku a z celkových patnácti kandidátů skončil na třináctém místě. Velmi Aladdin!