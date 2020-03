Brusel monitoruje přiměřenost maďarských opatření v souvislosti se šířením koronavirusu

Brusel Evropská komise bude monitorovat chystané zavedení mimořádných pravomocí maďarské vlády, k němuž hodlá sáhnout premiér Viktor Orbán v souvislosti s šířením koronavirové nákazy. Oznámil to ve středu mluvčí EK po videokonferenci kolegia komisařů, která se zabývala mimo jiné přiměřeností opatření zaváděných jednotlivými členskými státy. Znepokojení nad Orbánovými plány dal najevo i výbor pro občanské svobody Evropského parlamentu.

Maďarský parlament má tento týden jednat o návrhu zákona, který předpokládá rozšíření stavu nouze, jenž byl v zemi kvůli nákaze vyhlášen na počátku března. Orbánovu kabinetu dává návrh možnost vládnout pomocí dekretů a počítá i s tvrdými opatřeními, jako je například trest vězení za šíření zpráv považovaných za nepravdivé.



„Je jasné, že jakákoli opatření musejí být striktně vyvážená a časově omezená na řešení krize,“ řekl mluvčí komise Eric Mamer, podle něhož se EK zabývala i opatřeními zavedenými či chystanými v dalších zemích. Situaci v Maďarsku bude Brusel monitorovat.

Podle kritiků je návrh zákona nebezpečný zejména právě tím, že není časově omezený. Kvůli tomu by také mohla být navrhovaná opatření velice snadno zneužitelná. Návrh počítá rovněž až s pětiletý vězením za zveřejnění nepravdivé informace, která by znepokojila veřejnost nebo mařila úsilí vlády chránit lidi. To vzbuzuje obavy nezávislých novinářů, kteří bývají maďarskými úřady často nařčeni z šíření nepravdivých zpráv.

Na EK se kvůli návrhu v úterý obrátil europarlamentní výbor pro občanské svobody, který vyjádřil nad návrhem znepokojení.

„Jsme si vědomi, že odpovědností členských států je v této složité době přijímat ochranná opatření, ale tyto kroky musí vždy zajistit respekt k základním lidským právům, hodnotám právního státu a demokracie,“ uvedl předseda výboru Juan López Aguilar.