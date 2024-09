Bruselské soukolí se zadrhlo. Nový tým von der Leyenové bude mít zpoždění

Finální nominace členských států Belgie – Hadja Lahbibová (54) , bývalá novinářka a od července 2022 ministryně zahraničí.

– , bývalá novinářka a od července 2022 ministryně zahraničí. Bulharsko – Julian Popov (64) a Ekaterina Zacharievová (49)

– a Česko – Jozef Síkela (57) , ekonom a nestraník za STAN, od prosince 2021 ministr průmyslu a obchodu ve vládě Petra Fialy (ODS).

– , ekonom a nestraník za STAN, od prosince 2021 ministr průmyslu a obchodu ve vládě Petra Fialy (ODS). Dánsko – Dan Jörgensen (49) , od roku 2022 je ministrem pro rozvojovou spolupráci a globální klimatickou politiku.

– , od roku 2022 je ministrem pro rozvojovou spolupráci a globální klimatickou politiku. Estonsko – Kaja Kallasová (47) , od ledna 2021 do července 2024 byla první premiérkou Estonska. V minulosti byla poslankyní estonského parlamentu a v letech byla 2014 až 2018 europoslankyní za Alianci liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE).

– , od ledna 2021 do července 2024 byla první premiérkou Estonska. V minulosti byla poslankyní estonského parlamentu a v letech byla 2014 až 2018 europoslankyní za Alianci liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE). Finsko – Henna Virkkunenová (52) , v minulosti vedla několik finských ministerstev a od roku 2014 je poslankyní Evropského parlamentu.

– , v minulosti vedla několik finských ministerstev a od roku 2014 je poslankyní Evropského parlamentu. Francie – Thierry Breton (69) , od roku 2019 eurokomisař pro vnitřní trh, bývalý učitel matematiky. V letech 2005 až 2007 byl francouzským ministrem hospodářství, financí a průmyslu.

– , od roku 2019 eurokomisař pro vnitřní trh, bývalý učitel matematiky. V letech 2005 až 2007 byl francouzským ministrem hospodářství, financí a průmyslu. Chorvatsko – Dubravka Šuicaová (67) , od roku 2019 je místopředsedkyní Evropské komise a komisařkou pro demokracii a demografii.

– , od roku 2019 je místopředsedkyní Evropské komise a komisařkou pro demokracii a demografii. Irsko – Michael McGrath (48) , v letech 2022 až 2024 byl ministrem financí za stranu Fianna Fáil, která se řadí k liberálům (Obnova Evropy).

– , v letech 2022 až 2024 byl ministrem financí za stranu Fianna Fáil, která se řadí k liberálům (Obnova Evropy). Itálie – Raffaele Fitto (55) , od října 2022 je ministrem pro evropské záležitosti, v minulosti byl europoslancem a místopředsedou frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR).

– , od října 2022 je ministrem pro evropské záležitosti, v minulosti byl europoslancem a místopředsedou frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Kypr – Kostas Kadis (56) , v letech 2007 až 2008 byl ministrem zdravotnictví, v letech 2014 až 2018 ministrem školství a kultury a mezi roky 2018 a 2023 vedl ministerstvo zemědělství.

– , v letech 2007 až 2008 byl ministrem zdravotnictví, v letech 2014 až 2018 ministrem školství a kultury a mezi roky 2018 a 2023 vedl ministerstvo zemědělství. Litva – Andrius Kubilius (67) , vědec a zkušený politik, který byl v letech 1999 až 2000 a 2008 až 2012 litevským premiérem.

– , vědec a zkušený politik, který byl v letech 1999 až 2000 a 2008 až 2012 litevským premiérem. Lotyšsko – Valdis Dombrovskis (53) , bývalý premiér z let 2009 až 2014 a někdejší europoslanec byl v letech 2014 až 2019 eurokomisařem pro euro a sociální dialog. V roce 2014 byl kandidátem lidovců (EPP) na funkci šéfa EK.

– , bývalý premiér z let 2009 až 2014 a někdejší europoslanec byl v letech 2014 až 2019 eurokomisařem pro euro a sociální dialog. V roce 2014 byl kandidátem lidovců (EPP) na funkci šéfa EK. Lucembursko – Christophe Hansen (42) , v letech 2018 až 2023 byl europoslancem za EPP a v letech 2022 až 2023 byl kvestorem Evropského parlamentu.

– , v letech 2018 až 2023 byl europoslancem za EPP a v letech 2022 až 2023 byl kvestorem Evropského parlamentu. Maďarsko – Olivér Várhelyi (52) , od roku 2019 je eurokomisařem pro sousedství a rozšíření.

– , od roku 2019 je eurokomisařem pro sousedství a rozšíření. Malta – Glenn Micallef (34) , v letech 2020 až do letošního roku byl šéfem kabinetu maltského premiéra Roberta Abely.

– , v letech 2020 až do letošního roku byl šéfem kabinetu maltského premiéra Roberta Abely. Německo – Ursula von der Leyenová (65)

– Nizozemsko – Wopke Hoekstra (48) , bývalý nizozemský ministr a někdejší zaměstnanec ropné společnosti Shell Hoekstra se stal eurokomisařem pro klima loni v říjnu.

– , bývalý nizozemský ministr a někdejší zaměstnanec ropné společnosti Shell Hoekstra se stal eurokomisařem pro klima loni v říjnu. Polsko – Piotr Serafin (50) , od loňského prosince je polským stálým zástupcem při EU.

– , od loňského prosince je polským stálým zástupcem při EU. Portugalsko – Maria Luís Albuquerqueová (56) , bývalá portugalská ministryně financí v letech 2013 až 2015.

– , bývalá portugalská ministryně financí v letech 2013 až 2015. Rakousko – Magnus Brunner (52) , od roku 2021 je ministrem financí.

– , od roku 2021 je ministrem financí. Rumunsko – Roxana Mînzatuová (44)

– Řecko – Apostolos Tzitzikostas (45) , od roku 2013 působí jako guvernér řeckého regionu Střední Makedonie.

– , od roku 2013 působí jako guvernér řeckého regionu Střední Makedonie. Slovensko – Maroš Šefčovič (58) , bývalý zkušený diplomat je součástí unijní exekutivy od roku 2009.

– , bývalý zkušený diplomat je součástí unijní exekutivy od roku 2009. Slovinsko – Tomaž Vesel (57) , v letech 2013 až 2022 byl prezidentem slovinského Účetního dvora, kde byl od roku 2004 viceprezidentem. V minulosti byl také předsedou nezávislé auditové komise Mezinárodní fotbalové federace.

– , v letech 2013 až 2022 byl prezidentem slovinského Účetního dvora, kde byl od roku 2004 viceprezidentem. V minulosti byl také předsedou nezávislé auditové komise Mezinárodní fotbalové federace. Španělsko – Teresa Riberaová (55) , od ledna 2020 byla tato právnička a univerzitní profesorka čtvrtou místopředsedkyní španělské vlády, od července 2021 je třetí místopředsedkyní vlády.

– , od ledna 2020 byla tato právnička a univerzitní profesorka čtvrtou místopředsedkyní španělské vlády, od července 2021 je třetí místopředsedkyní vlády. Švédsko – Jessika Roswallová (51), právnička a historička Roswallová je od října 2022 ministryní pro evropské záležitosti a pro severskou spolupráci.