Evropská komise navrhla od pondělí zrušení hraničních kontrol v rámci EU

Brusel Země Evropské unie by měly do pondělka zrušit hraniční kontroly zavedené kvůli pandemii covidu-19. Vpouštět cizince přes vnější hranici EU bude možné postupně a koordinovaně od začátku července. Doporučila to ve čtvrtek Evropská komise, podle níž mají být mimoevropské země rozděleny do skupin podle rizika šíření nákazy. Již od začátku letních prázdnin chce unijní exekutiva umožnit cestovat do EU lidem z balkánských zemí.

Na otevření hranic do poloviny června se minulý týden shodla velká většina unijních ministrů vnitra. Výjimkou je například Španělsko a Portugalsko, které plánují ukončit kontroly až na konci měsíce.

Vláda projedná žádost o půjčku od Evropské komise v rámci programu na podporu kurzarbeitu „Situace se zlepšuje ve všech členských zemích a začíná se vzájemně přibližovat,“ zdůvodnila nezávazné doporučení komisařka pro vnitřní věci Ylve Johanssonová. Důležitým faktorem je názor Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), podle něhož v současné situaci již nemají hraniční kontroly s ohledem na vývoj nákazy smysl. Komise dříve doporučovala rušit kontroly postupně bez závazného data, podle Johanssonové však nyní nastal ve vývoji nákazy rychlý posun. Od začátku července doporučuje Brusel rušit zákaz cest cizinců do EU. Mezi prvními by podle komise mohli do unie cestovat obyvatelé Albánie, Bosny, Černé Hory, Kosova, Severní Makedonie a Srbska. V těchto zemích je vývoj koronavirové nákazy ještě příznivější než v některých unijních státech.