V Bruselu začali budovat zpravodajskou službu pod vedením von der Leyenové

Autor: ,
  11:01aktualizováno  11:01
Evropská komise začala pod vedením předsedkyně Ursuly von der Leyenové zřizovat nový zpravodajský orgán ve snaze zlepšit využívání informací shromažďovaných národními špionážními agenturami. Úřad, který by měl být zřízen v rámci generálního sekretariátu Komise, plánuje najmout úředníky z celé zpravodajské komunity EU a dávat dohromady zpravodajské informace pro společné účely, píše deník Financial Times.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025)

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025) | foto: ČTK

Generální tajemník NATO Mark Rutte a předsedkyně Evropské komise Ursula von der...
Ačkoli byla budova Berlaymont postavena v letech 1963-1969 a Evropská komise se...
Momentálně probíhají úpravy kruhového objezdu, který se nachází před budovou...
Hlavní vchod budovy Berlaymont v Bruselu, ve které sídlí Evropská komise. (23....
7 fotografií

Ruská invaze na Ukrajinu a varování amerického prezidenta Donalda Trumpa před snížením americké bezpečnostní podpory Evropě přiměly Evropskou unii k přehodnocení vlastních bezpečnostních schopností a zahájení největšího vyzbrojování od studené války.

„Špionážní služby členských států EU toho hodně vědí. Komise toho hodně ví. Potřebujeme lepší způsob, jak to všechno spojit a být efektivní a užiteční pro partnery. Ve zpravodajských službách musíte něco dát, abyste něco dostali,“ uvedl jeden z citovaných zdrojů.

Nápad vyvolal kritiku vysokých úředníků unijní diplomatické služby, která dohlíží na Zpravodajské a situační středisko nazvané EU INTCEN. Obávají se totiž, že nový orgán by vykonával stejnou funkci jako jejich středisko, a ohrozilo by tak jeho budoucnost.

Plán podle všeho zatím nebyl oficiálně oznámen všem členským státům EU, nicméně cílem je přivést do nového oddělení úředníky z národních zpravodajských agentur.

Mluvčí komise listu FT sdělil, že EU „zkoumá, jak posílit své bezpečnostní a zpravodajské schopnosti“. „V rámci tohoto přístupu se zvažuje vytvoření specializované buňky v rámci generálního sekretariátu Komise,“ dodal.

Sdílení zpravodajských informací je pro členské státy EU již dlouho citlivým tématem. Velké státy, jako je Francie, s rozsáhlými špionážními schopnostmi, se obávají sdílet citlivé informace s partnery. Situace se zkomplikovala po vzniku vlád, které mají úzké vztahy s Ruskem, jako je Maďarsko.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.