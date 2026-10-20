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EU má novou Arktickou strategii, zmiňuje hrozbu z Ruska i zájem Číny

Autor: ,
  16:17
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Rusko podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové obnovuje svou vojenskou přítomnost v Arktidě, uplatňuje vůči sousedům hybridní strategie a mění bezpečnostní situaci v regionu, což má dopad na Evropskou unii. Ta proto musí jednat a změnit svůj strategický přístup. Von der Leyenová to v úterý řekla ve Štrasburku, kde Komise představila novou Arktickou strategii.

Nová strategie ve srovnání s předchozím dokumentem z roku 2021 klade větší důraz právě na bezpečnost a obranu. Reaguje nejen na vojenské aktivity Ruska, ale také na sílící zájem Číny o tamní strategické suroviny.

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„Bezpečnost ale není jediným důvodem, proč strategii přijímáme. Týká se také ekonomiky. S tím, jak se Arktida stává dostupnější, roste i její význam pro hospodářskou bezpečnost Evropy,“ řekla von der Leyenová. Zmínila v této souvislosti důležitost kritických surovin pro zelenou a digitální transformaci Unie i fakt, že nové námořní trasy mění světový obchod.

„To vše představuje příležitosti. Naším cílem je proměnit je v prosperitu pro arktické komunity a zároveň posílit hospodářskou odolnost Evropy,“ dodala. Šéfka unijní exekutivy rovněž zdůraznila, že zásadním aspektem celé strategie je, že Arktida patří lidem, kteří v ní žijí – rodinám, komunitám, původním obyvatelům i mladým lidem, kteří si v Arktidě chtějí vybudovat vlastní budoucnost.

Strategie konkrétně stanovuje čtyři priority: posílení bezpečnosti a odolnosti, reakci na změnu klimatu v Arktidě, prosperitu a příležitosti pro obyvatele a komunity v arktickém regionu. Komise zdůraznila, že Evropská unie je součástí Arktidy, více než půl milionu obyvatel EU totiž žije v této oblasti.

„Vzhledem k tomu, že Dánsko, Finsko a Švédsko jsou arktickými členskými státy EU a že existují úzké vazby s Norskem, Islandem, Velkou Británií, Kanadou a Spojenými státy, má vývoj v Arktidě přímý dopad na bezpečnost Evropy, klima i naši prosperitu,“ doplnila unijní exekutiva.

Arktida se přitom rychle mění a podle expertů se otepluje téměř čtyřikrát rychleji, než je globální průměr, což má dopad na ekosystémy a mění způsoby obživy i život komunit. „Nové námořní trasy a objevování nových zdrojů mění bezpečnostní a ekonomickou situaci v Arktidě, což vede k rostoucímu geopolitickému napětí, strategické konkurenci a vojenské aktivitě,“ poznamenala rovněž Komise.

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