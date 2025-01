Evropská komise představila plán pro zvýšení konkurenceschopnosti vůči USA a Číně

Plán by měl poskytnout strategický a jasný rámec pro práci nynější Evropské komise v příštích pěti letech. „Evropa má vše, co potřebuje, aby uspěla v závodě na vrchol. Zároveň však musíme opravit naše slabé stránky, abychom znovu získali konkurenceschopnost,“ uvedla předsedkyně Evropské komise. „Kompas pro konkurenceschopnost převádí vynikající doporučení Draghiho zprávy do cestovní mapy. Takže teď máme plán. Máme politickou vůli. Důležitá je rychlost a jednota. Svět na nás nečeká. Na tom se shodují všechny členské státy. Pojďme tedy tento konsensus proměnit v činy,“ dodala.

Ursula von der Leyenová nicméně na tiskové konferenci zdůraznila, že nový akční plán, který počítá s regulačními úlevami pro podniky, neznamená opuštění ekologických závazků. „Chci se vyjádřit velmi jasně, Evropská unie se drží kurzu, pokud jde o cíle Zelené dohody,“ uvedla.

Někdejší italský premiér a bývalý prezident ECB Mario Draghi ve zprávě zveřejněné loni v září doporučil Evropské unii mimo jiné více koordinovat průmyslovou politiku, rychleji přijímat rozhodnutí a masivně investovat.

Draghiho zpráva identifikovala podle komise tři klíčové oblasti, kde je potřeba učinit kroky pro posílení konkurenceschopnosti. Jde o inovace, dekarbonizace a bezpečnost. Zaprvé je potřeba uzavřít inovační mezery, stojí v tiskovém prohlášení. „EU musí znovu nastartovat svůj inovační motor. Chceme vytvořit prostředí pro mladé inovativní začínající podniky, podporovat průmyslové vedoucí postavení v odvětvích s vysokým růstem založených na hlubokých technologiích a podporovat šíření technologií mezi zavedené společnosti a malé a střední podniky,“ uvádí text.

Dalším cílem je společná cestovní mapa k dekarbonizaci a konkurenceschopnosti. V této oblasti se chce unijní exekutiva zaměřit zejména na snížení cen energií. Třetí oblastí je pak posílení ekonomické odolnosti a bezpečnosti v EU. „Evropská unie má již nyní největší a nejrychleji rostoucí síť obchodních dohod na světě, která zahrnuje 76 zemí, které představují téměř polovinu obchodu EU. Abychom nadále diverzifikovali a posilovali naše dodavatelské řetězce, kompas odkazuje na novou řadu čistých obchodních a investičních partnerství, která pomáhají zajistit dodávky surovin, čisté energie, udržitelných dopravních paliv a čistých technologií z celého světa,“ stojí v tiskovém prohlášení.

Jak Evropská komise dodala, tyto tři pilíře jsou doplněny pěti horizontálními prvky, které jsou nezbytné pro posílení konkurenceschopnosti. V první řadě jde o zjednodušení, tedy „drastické snížení regulační a administrativní zátěže“.

„Kompas stanovuje cíl snížit administrativní zátěž pro firmy o 25 procent a pro malé a střední podniky o 35 procent,“ uvedla unijní exekutiva. Dalším prvkem je snižování překážek jednotného trhu, poté je potřeba se zaměřit rovněž na financování konkurenceschopnosti, podporu dovedností a kvalitních pracovních míst a v neposlední řadě na lepší koordinaci politik na úrovni EU a na národní úrovni.

„Jde o to, abychom byli rychlí a jednotní,“ uvedla na tiskové konferenci v Bruselu von der Leyenová. „Zjednodušovat, investovat a zrychlit,“ shrnul akční plán místopředseda EK Stéphane Sejourné, který stál po jejím boku a rovněž se podílel na vypracování Kompasu konkurenceschopnosti.

Zatímco středobodem funkčního období předchozí Evropské komise von der Leyenové byla Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) s opatřeními pro větší ochranu klimatu, v nové unijní exekutivě se to mění, poznamenala agentura DPA. I zástupci frakce Evropské lidové strany (EPP), ke které patří právě von der Leyenová, požadují odklon od stále se zvyšujícího množství pravidel pro společnosti. Nyní se chce tedy komise více zaměřit na snížení regulací a podporu ekonomiky, inovací a růstu. První konkrétní návrhy pro jednotlivá odvětví se očekávají na konci února, kdy by EK měla představit například takzvanou Dohodu o čistém průmyslu (Clean Industrial Deal) a rovněž Akční plán pro dostupnou energii (Affordable Energy Action Plan).