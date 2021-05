Postupy evropské pobřežní stráže budí otázky. Podle analytiků kvůli ní zahynulo přes 2000 migrantů

Brusel/Praha Analytici dali dohromady zprávy o migraci do EU. Přímořské státy s pomocí pobřežní stráže mají údajně podíl na úmrtí 2000 uprchlíků a to jen za dobu pandemie. Oficiální složky zabránily pomocí nelegálních praktik vstupu přinejmenším 40 000 lidí do Evropy. Svědci mluví i o násilném vyhošťování.

Britský deník Guardian obvinění pěti států sedmadvacítky a Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) zveřejnil ve středu. Závěry vychází z analýzy dokumentů, které serveru poskytla Organizace spojených národů (OSN), a z databáze incidentů, které za uplynulý čas zaznamenaly neziskové organizace působící v přímořských oblastech. Podle mezinárodního práva má každý člověk v případě nouze možnost požádat v zemích EU o udělení azylu, relevanci žádosti mají následně posoudit příslušné orgány. Analytici Guardianu nicméně uvádí, že mnohým uprchlíkům je toto základní lidské právo pobřežní stráží upíráno. Poutní místo pro migranty. Pomník od nigerijského umělce Němce rozděluje Počet migrantů, kteří přijíždějí do Evropy, se od dob tzv. „uprchlické krize“ rapidně snížil. V roce 2015 dorazilo na Starý kontinent přes milion lidí, loni to bylo méně než 100 000, uvádí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Přesto jsou podle Guardianu snahy států zamezit uprchlíkům v žádosti o azyl intenzivnější. Drsný přístup a nelegální postupy V posledním roce bylo zaznamenáno záměrné blokování člunů, ignorování volání o pomoc, či dokonce násilné transportování z pevniny. Výpovědi svědků hovoří o tom, že strážci často uprchlíkům fyzicky ubližují za účelem je donutit, aby na nestabilních člunech evropskou pevninu opustili. Jindy nenechají plavidla ani doplout k pobřeží, příslušníci Frontexu manévrují většími loděmi tak, aby posádky zahnali pryč. Guardian s odkazem na zprávy s konkrétními případy jmenuje Itálii, Maltu, Řecko, Chorvatsko a Španělsko, tyto státy se údajně společně s evropskou agenturou na jmenovaných praktikách podílejí. Globální pandemie koronaviru celou situaci ještě vyostřuje. „Některé mocnosti využívají covid-19 jako záminku k zamezení vstupu,“ píše expertka na migraci Heaven Crawleyová v článku pro server The Conversation. Analytici Guardianu spočítali, že od počátku pandemie bylo 40 tisícům uprchlíkům zamezeno ve vstupu, dva tisíce z nich na moři zemřely, největší podíl na vyhošťování má Řecko a Itálie. Frontex se podle médií podílí na nelegální praxi zahánění člunů s uprchlíky v Egejském moři Známý je případ z minulého dubna. Italské složky tehdy ignorovaly člun, který z důvodu vysokých vln vysílal nouzový signál. Několik hodin poté převrácené plavidlo našla loď Ocean Viking nevládní organizace SOS Méditerranée. V důsledku nehody utonulo 130 lidí. Podobných případu existuje celá řada. Na některé státy byly již podány žaloby u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), Frontex vyšetřuje od února speciální skupina poslanců Evropského parlamentu, která má do června shromáždit důkazy. Kvůli porušování mezinárodního práva se o agenturu zajímá také Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Státy nařčení z nelegálních aktivit odmítají. Zástupci Frontexu uvedli, že budou plně spolupracovat s evropskými institucemi. Na konkrétní výsledky vyšetřování si tak musíme ještě počkat.