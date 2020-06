Evropská unie během videokonference schválila prodloužení sankcí vůči Rusku

Brusel Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se v pátek jednomyslně shodli na dalším prodloužení hospodářských sankcí vůči Rusku o půl roku. Po videokonferenci unijních lídrů to řekl předseda Evropské rady Charles Michel. Podle EU Moskva stále nedodržuje mírové dohody z Minsku, které se týkají východu Ukrajiny ovládaného od roku 2014 separatisty a jejichž naplnění je podmínkou pro zrušení postihů.

Podle Michela informovala německá kancléřka Angela Merkelová své kolegy o tom, jak Moskva v plnění mírových dohod pokračuje. Lídři Německa, Francie, Ruska a Ukrajiny tvoří takzvanou normandskou čtyřku, která naplňování úmluv z Minsku monitoruje.



„Nyní může Rada EU přistoupit k prodloužení sankcí,“ konstatoval po jednání Michel s odkazem na to, že pokračování postihů ještě formálně schválí členské státy. Sankce by po prodloužení měly platit do konce ledna.

V oblasti Donbasu za více než pět let bojů mezi vojsky prozápadní vlády v Kyjevě a separatisty podporovanými Kremlem zemřelo na 13 000 lidí.

Postihy, které Brusel prodlužuje v půlročních intervalech již pojedenácté, jsou zaměřeny na bankovní, finanční a energetické sektory. Znamená to, že některé ruské firmy budou mít nadále ztížený přístup k mezinárodním financím nebo ani nadále nebude možné vyvážet do Ruska určitá zařízení na těžbu ropy.