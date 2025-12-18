Klíčový summit EU o ruských aktivech: bez řešení neodejdu, hlásí von der Leyenová

Summit by měl rozhodnout o budoucí finanční pomoci pro Ukrajinu, přičemž zatím není jasné, zda to bude formou takzvané reparační půjčky zajištěné zmrazenými ruskými aktivy. Belgie, kde se tato aktiva z valné většiny nacházejí, ale i Maďarsko, Slovensko či Česko mají k této variantě stále výhrady.
Předseda Evropské rady António Costa v nedávném dopise účastníkům summitu napsal, že doufá jen v jeden jednací den. Později ale doplnil, že bez dohody o finanční pomoci Ukrajině se unijní prezidenti a premiéři nerozejdou a že je připraven jednat klidně tři dny.
Von der Leyenová při příchodu na jednání připomněla, že druhou zvažovanou možností financování Ukrajiny, která už čtvrtým rokem čelí ruské invazi, je využití unijního rozpočtu. Znamenalo by to použití společné půjčky, kterou by si EU vzala na finančních trzích.
Maďarský premiér Viktor Orbán označil téma použití zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině za mrtvé. Při příchodu na čtvrteční summit podotkl, že dávat peníze Kyjevu znamená zapojit se do války. Pro použití takzvané reparační půjčky s využitím zmrazených aktiv není podle Orbána mezi unijními lídry dostatečná podpora.
Belgický premiér Bart De Wever požaduje, aby riziko při využití aktiv nesla celá Evropská unie. Chce od ostatních závazné písemné záruky. De Wever to řekl v belgickém parlamentu před začátkem summitu. Podle De Wevera se stále vyjednává a plány na financování Ukrajiny se mění.
„Nejpravděpodobnější možností je využít rozpočtovou rezervu (v unijním rozpočtu),“ řekl De Wever. „Tato možnost by mohla zahrnovat i výjimku pro země, které se nechtějí připojit,“ dodal.