Nařízení bude nyní zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost následující den.
„Rada EU dnes definitivně odsouhlasila nová pravidla umožňující účinnější navracení osob, které nemají zákonné právo pobývat v Evropské unii,“ stojí v prohlášení.
Nařízení rovněž hovoří o možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích, tedy v zemích mimo Evropskou unii. Na základě bilaterálních dohod tam budou moci státy EU vysílat neúspěšné žadatele o azyl. Zařízení bude možné umístit jen v zemích, které „dodržují mezinárodní standardy lidských práv a principy mezinárodního práva“. Do těchto center nebude možné vysílat děti bez doprovodu.
Některé evropské země, jako je Dánsko, Rakousko nebo Německo, již začínají uvažovat o tom, kde tato centra zřídit, například ve Rwandě, Ugandě nebo v Uzbekistánu.
Podle kritiků povede nové návratové nařízení k masovým deportacím a rasovému profilování, jako je tomu podle nich ve Spojených státech. Půjde prý rovněž o porušování základních práv a opatření budou neefektivní a drahá.