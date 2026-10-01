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Státy EU definitivně schválily přísnější pravidla pro návraty migrantů

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  13:49aktualizováno  13:49
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Členské státy Evropské unie ve čtvrtek definitivně schválily přísnější pravidla pro navracení migrantů, kteří v unii pobývají nelegálně. Nové nařízení umožní zřizovat návratová centra v zemích mimo EU a má zrychlit a zefektivnit návraty lidí bez práva na pobyt. Doplňuje tak unijní migrační a azylový pakt.

Nařízení bude nyní zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost následující den.

„Rada EU dnes definitivně odsouhlasila nová pravidla umožňující účinnější navracení osob, které nemají zákonné právo pobývat v Evropské unii,“ stojí v prohlášení.

Nařízení rovněž hovoří o možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích, tedy v zemích mimo Evropskou unii. Na základě bilaterálních dohod tam budou moci státy EU vysílat neúspěšné žadatele o azyl. Zařízení bude možné umístit jen v zemích, které „dodržují mezinárodní standardy lidských práv a principy mezinárodního práva“. Do těchto center nebude možné vysílat děti bez doprovodu.

Některé evropské země, jako je Dánsko, Rakousko nebo Německo, již začínají uvažovat o tom, kde tato centra zřídit, například ve Rwandě, Ugandě nebo v Uzbekistánu.

Podle kritiků povede nové návratové nařízení k masovým deportacím a rasovému profilování, jako je tomu podle nich ve Spojených státech. Půjde prý rovněž o porušování základních práv a opatření budou neefektivní a drahá.

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