Mír na Ukrajině jako hrozba pro Evropu? Hrozí spory a vydání východu všanc Rusům

  16:32aktualizováno  16:32
Pokud by snad současná mírová jednání přece jen vedla ke konci války na Ukrajině, mnozí si oddechnou. Ale mír zdaleka nemusí Evropě přinést klid. Státy se budou rozhodovat, jak čelit pokračující ruské hrozbě nebo jak se postavit k ponížení ze strany Spojených států, upozorňuje týdeník The Economist.
Pro země východní Evropy vyvolá konec války stejně tak úlevu jako úzkost. Mír uvolní ruské zdroje, které kremelský obr bude moci využít k novému tažení, varuje britský magazín.

Kvůli příměří se podle něj zároveň oslabí největší obrana proti ruským silám – ukrajinské vojsko, jehož řady by prořídly kvůli demobilizaci. Východoevropské státy budou doufat, že si západní spojenci uvědomí ruskou hrozbu o to více.

Mezi těmi ale může zavládnout opačná atmosféra. Mnozí si vydechnou a začnou se ptát, jestli je opravdu potřeba stále tolik vydávat na obranu. Tyto dva rozdílné pohledy by se v rámci Unie těžce snášely, všímá si The Economist.

Některé návrhy mírové smlouvy (o které se jedná bez větší účasti Evropanů) by navíc Rusku umožnily se částečně vrátit do společenství západních mocností. Původní 28bodový plán vypracovaný Ruskem a USA počítal například s jeho opětovným zapojením do G8.

Stejný plán požadoval i zrušení sankcí, přestože z nich většinu uvalila Evropská unie. To by nahrálo do karet všem, kteří si brousí zuby na obnovení obchodních vztahů s Ruskem.

Například německým firmám i domácnostem by se nižší ceny plynu zamlouvaly. Pokud by se Němci s Rusy domluvili na částečném obnovení dovozu, Polákům a Estoncům by nezbylo než zuřit.

Dalším jablkem sváru by mohlo být, jak naložit se zpustošenou Ukrajinou, navíc sužovanou korupcí. Po posledním výstřelu mohou sympatie evropských států k napadené zemi ochabnout. A otázka přijetí do Evropské unie náhle nemusí být tak žhavá – sliby o přístupu posloužily už jen pro udržení ukrajinské morálky.

Také se může spekulovat, zda by se miliony uprchlíků neměly vrátit zpět domů, píše The Economist. A kdo zaplatí za rekonstrukci rozbombardovaných staveb? Evropský plán spočíval ve využití zmražených ruských aktiv. Po této kořisti už se ale sápe Amerika. A ta si nechce ujít ani obchodní příležitost, jakou bude obnova zničené země.

Americký taťka nemusí být spolehlivý

Právě vztah Evropy k USA se může stát nejvíce ožehavým. Někteří už dlouho tvrdí, že NATO ztrácí svou prestiž. Francouzský prezident Emmanuel Macron považoval Severoatlantickou alianci za „mozkově mrtvou“ ještě před vypuknutím války.

Tuto debatu pak ruská agrese potlačila. Aby se Evropa schovala pod křídla amerického orla, musela prozatím spolknout svou hrdost. V červenci tak například souhlasila s nevyváženou obchodní dohodou.

Generální tajemník NATO Mark Rutte mezitím Trumpa nazývá „taťkou“. Nemá ale jinou možnost. Ztráta podpory amerického prezidenta by znamenala pro Ukrajinu katastrofu. Evropa trpí ponížení. Teprve po konci války možná někteří rozhodnou, že poklonkování je konec.

Válka na Ukrajině přinesla společenství evropských států největší jednotu v jeho historii. Otázkou zůstává, jak pospolitost vydrží, až ruská hrozba poleví, uzavírá The Economist.

