Kanceláře Patriotů prohledala prokuratura. Vyšetřuje zneužití stamilionů v EU

„Od dnešního rána provádí Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) prohlídky v administrativních kancelářích Evropského parlamentu v Bruselu a Štrasburku,“ uvádí PfE na síti X. Frakce zdůraznila, že mezi nimi a zaniklou frakcí ID neexistuje „žádná právní kontinuita“.
Podle šéfa stranické delegace Národního sdružení v europarlamentu Jeana-Paula Garrauda šlo o prostory zaměstnanců dnes už rozpuštěné frakce ID.
Evropská prokuratura potvrdila, že provedla razie v prostorách parlamentu ve Francii a Belgii v rámci vyšetřování využívání evropských prostředků nejmenovanou bývalou frakcí.
Úřad má podezření na zpronevěru a už 30. června nařídil v rámci téhož vyšetřování prohlídky v několika evropských zemích včetně Francie.
„Další informace nelze v této fázi zveřejnit, aby nebyl ohrožen výsledek řízení,“ uvedla prokuratura.
Podle zdroje agentury AFP se razie zaměřily na kanceláře, které využíval někdejší generální tajemník frakce ID Philip Claeys. Dnes 61letý belgický bývalý europoslanec za protiimigrační stranu Vlámský zájem je v současné době generálním tajemníkem frakce Patrioti, napsala AFP s odkazem na adresář Evropského parlamentu.
Frakce ID existovala v letech 2019 až 2024 a vedle Národního sdružení do ní patřily také Alternativa pro Německo (AfD), rakouští Svobodní (FPÖ) a italská Liga. Patrioti mají dnes 85 europoslanců, patří k nim vedle Národního sdružení a Ligy i Vlámský zájem či nizozemská Strana pro svobody (PVV), tedy strany, které dříve bývaly součástí ID. Delegace AfD dnes uvedla, že razie se jí netýkají.
Kontroloři parlamentní administrativy podle DPA dospěli k závěru, že členové ID v minulém volebním období zneužili nejméně z prostředků EU 4,3 milionu eur (104 milionů Kč). Peníze podle nich putovaly mimo jiné firmám z okolí frakce či spolkům, které podporují odpůrce potratů.
Bardella, spolupředseda Patriotů, odmítl věc na dotaz AFP komentovat. Mluvčí europarlamentu, který tento týden zasedá ve Štrasburku, uvedla, že „parlament jako obvykle spolupracuje s příslušnými orgány“.
EPPO je nezávislá veřejná prokuratura Evropské unie. Je odpovědná za vyšetřování, stíhání a předkládání soudu zločinů proti finančním zájmům EU.