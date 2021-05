Evropská unie se dohodla na covidových pasech, mají usnadnit cesty od začátku léta

BRUSEL Lidé v Evropské unii budou patrně před začátkem letních prázdnin moci začít využívat k usnadnění cest přes hranice takzvané covidové pasy. Zástupci členských zemí a Evropského parlamentu dnes po několika dlouhých jednáních dospěli ke kompromisu, který počítá se zavedením bezplatného certifikátu v digitální či papírové podobě.

Pro jeho získání budou lidem k dispozici cenově dostupné covidové testy. Unijní země by až na výjimky neměly pro majitele osvědčení zavádět dodatečné podmínky jako například karantény. Oznámil to hlavní parlamentní vyjednávač Juan López Aguilar.

EU s postupujícím očkováním proti covidu-19 chystá letní oživení cestovního ruchu, který patří k odvětvím nejvíce zasaženým pandemickými omezeními. Na žádost zvláště jihoevropských států, které doufají v letní návrat turistů, vyjednaly unijní instituce parametry společného cestovního certifikátu. Jednodušší cesty přes hranice, které nyní výrazně komplikuje nákaza, umožní lidem očkovaným, těm s negativním testem či s protilátkami po prodělání nemoci.

Europoslanci požadovali, aby v rámci osvědčení byly lidem k dispozici bezplatné testy. Zatímco očkování je totiž v unijních zemích zdarma testy před cestami do zahraničí se většinou platí. Některé unijní státy však nechtěly na tuto podmínku bez výhrady přistoupit. Dohodnutý kompromis nakonec počítá s „dostupnými testy“, v jejichž úhradě pomohou státům unijní fondy. Evropská komise podle Lópeze Aguilara vyhradí na testování 100 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun) a v případě potřeby bude mít v rezervě i další finance.



Předmětem sporu byly i dodatečné restrikce, které chtěly některé země s certifikátem spojit, což by podle řady europoslanců bylo proti jeho smyslu. Schválená dohoda podle Lópeze Aguilara sice umožňuje státům svá omezení zavést, ovšem pouze ve výjimečných případech, jako je opětovné rychlé šíření viru.

Osvědčení bude obsahovat minimální nutné množství osobních údajů a nebude nutnou podmínkou pro cesty přes hranice, pouze je usnadní. Europarlament by měl zavedení pasů definitivně schválit na plenární schůzi v první polovině června, souhlas členských zemí může přijít vzápětí. Podle komise by mohly být covidové pasy v provozu do konce června.