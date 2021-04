EU slibuje imunitu v červenci. Umožní to obrovský kontrakt s Pfizerem, naočkováno do té doby má být 70% obyvatel

BRUSEL Pokud jde o koronavirovou pandemii, byla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová řadu měsíců považována za posla špatných zpráv. Ať už šlo o výpadky dohodnutých dodávek některých výrobců či o úvahy, zdali neměla Komise vsadit od počátku raději na dražší vakcíny na bázi mRNA. Ty se nakonec ukázaly jako spolehlivější.

Teď se naopak von der Leyenová snaží přicházet s optimistickými poselstvími. Mimo jiné, že do poloviny července by mělo být očkováno 70 procent obyvatel EU.

To by znamenalo dosažení tak zvané „kolektivní imunity“, která je podle virologů zapotřebí, aby přestala být nákaza nebezpečná. Původně se s dosažením podobné proočkovanosti počítalo v září.

Von der Leyenová to uvedla při návštěvě továrny firmy Pfizer v belgickém Puursu, vzdáleného přibližně čtyřicet kilometrů od Bruselu. Právě tato firma (spolupracující s menší německou firmou BioNTech) se má stát v budoucnu páteřním dodavatelem vakcín pro EU. Do roku 2023 by měla sedmadvacítka od nich dostat 1,8 miliard dávek.

Jedná se tak o vůbec největší zakázku na dodávku očkovací látky na světě. Má sloužit především k obnově očkování dospělých a zhruba 70 až 80 milionů dětí v celé Evropské unii. Deník New York Times k tomu uvedl, že smlouva vzešla z několik měsíců trvajících jednání vedených osobně von der Leyenovou a šéfem Pfizeru, Albertem Bourlou.

Prostor pro unijní „vakcínovou diplomacii“

Předchozími dvěma smlouvami se společností si Komise zajistila u Pfizer/BioNTech 600 milionů dávek. Zatím není známo, kolik bude muset Evropská unie za kontrakt zaplatit. Když loni uzavírala dohodu na první stovky milionů dávek, odhadl například server Politico cenu jedné na 15,5 eur. Smlouva obsahuje i ujednání týkající se nejen hotové vakcíny, ale i dodávek většiny z 280 komponentů potřebných na její výrobu.



Zároveň umožní Evropské unii získané vakcíny přeprodávat dál, případně je darovat státům, které si nemohly dovolit uzavřít vlastní smlouvy. Tím by mohla sedmadvacítka odstartovat i vlastní „vakcínovou diplomacii“, kterou již několik týdnů provozuje Čína nebo Rusko, případně v menším měřítku Srbsko směrem ke státům západního Balkánu.

Právě na tento region se hodlá Unie zaměřit už nyní. Nedávno rozhodla poslat šesti státům oblasti 651 tisíc dávek, které by měly dorazit v květnu.