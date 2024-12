Fiala v Bruselu jednal o migraci a Sýrii, na schůzi byla i šéfka komise Leyenová

„Schůzka zemí s podobným přístupem k řešení migrace. Diskuze se týkala hlavně Sýrie a změn v návratové politice,“ napsal Fiala a připojil fotografii malé místnosti zaplněné představiteli unijních zemí.

Předseda české vlády na snímku sedí hned vedle šéfky unijní exekutivy a z druhé strany vedle něj je pak maďarský premiér Viktor Orbán. Dále je u stolu vidět italská premiérka Giorgia Meloniová, nizozemský premiér Dick Schoof, dánská premiérka Mette Frederiksenová či švédský premiér Ulf Kristersson.

Debata o migraci je na summitu jako takovém naplánovaná na dnešní odpoledne. Unijní lídři by měli diskutovat v návaznosti na dopis, který jim zaslala právě šéfka EK. Uvedla v něm mimo jiné, že komise do března připraví návrh nových pravidel zajišťujících rychlejší navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli.

Evropská komise rovněž prověřuje možnosti, jak zřídit návratová centra pro migranty v mimounijních zemích. „Evropská rada vítá záměr komise předložit návrh nařízení o navracení počátkem roku 2025,“ stojí v návrhu závěrů summitu.