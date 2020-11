Evropské státy chystají opatrná předvánoční uvolnění restrikcí

Brusel Zlepšení vývoje koronavirové nákazy a blížící se Vánoce vedou vlády řady výrazně zasažených zemí Evropské unie k plánům částečně uvolnit přijatá omezení. Politici se přitom většinou shodují na jasném poselství pro své obyvatele: nečekejte svátky, na které jste zvyklí. Evropská komise ve snaze zabránit příliš rychlému uvolňování a hrozbě třetí vlny viru chystá nezávazná doporučení, jak by se mělo postupovat.

Vládní politici z Francie, Belgie či Nizozemska v posledních dnech avizovali možnost zmírnění některých restrikcí, které jejich země zavedly v době rychle rostoucích počtů výskytu koronaviru.



Například ve Francii, kde počty nově nakažených postupně klesají již dva týdny, by se měla od začátku prosince otevřít většina obchodů. Vláda také hovoří o částečném zrušení dalších omezení ještě do Vánoc. Úplné uvolnění však podle Paříže nepřichází do konce roku v úvahu.



„Je třeba jasně říci, že uzávěra bude pokračovat a s ní i limity shromažďování lidí,“ řekl v neděli listu Journal du Dimanche mluvčí vlády Gabriel Attal.

V Belgii, která měla v říjnu hned po Česku nejhorší statistiky nových případů na obyvatele, nově nakažených ubývá ve vlnách již od konce října. Místní politici mluví o možnosti znovuotevření velké části obchodů v polovině prosince. Premiér Alexander De Croo však o víkendu prohlásil, že definitivní rozhodnutí padne až na zasedání vládní krizové skupiny tento pátek.

„Tento týden se budeme bavit o otevření uzavřených obchodů či muzeí, ale musíme mít jasno, zda něco z toho můžeme odpovědně udělat a za jakých podmínek,“ řekl premiér v belgické televizi VRT. Belgičané se však podle něj musí připravit na to, že velká rodinná setkávání o Vánocích či hromadné oslavy Nového roku nebudou.

Sousední Nizozemsko již první vlnu uvolnění absolvovalo minulý týden, kdy se po dvou týdnech znovu pro omezený počet návštěvníků otevřela divadla, kina či plavecké bazény. Premiér Mark Rutte ovšem podotkl, že další omezení budou platná ještě nejméně několik týdnů. Vláda podle něho v závislosti na vývoje infekce rozhodne, zda a za jakých podmínek před Vánoci otevře restaurace a bary uzavřené od poloviny října. Například silvestrovské ohňostroje ovšem Nizozemsko pro letošní rok zcela zakázalo.

Alespoň částečně by se mohla podle slov premiéra Giuseppe Conteho vrátit k normálu také Itálie, kde počet nově nakažených začal klesat později než v ostatních zmíněných zemích. V polovině prosince by mohly otevřít obchody v oblastech, kde bude epidemiologická situace příznivější, velká vánoční rodinná setkání však budou zakázána, upozornil Conte.



Vrcholní politici většinou dávají najevo, že chtějí zabránit tomu, aby předvánoční nákupy a hromadná setkávání o svátcích přinesla riziko třetí vlny nákazy.

„Příliš rychlé rušení restrikcí mělo v létě velmi špatný dopad na epidemiologickou situaci,“ řekla minulý týden předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s odkazem na ústup od omezení po jarní první vlně pandemie. Komise proto podle ní v nejbližších dnech připraví sérii doporučení pro členské státy, podle nichž by se měly k běžnému provozu vracet „postupně a koordinovaně“.