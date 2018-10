Evropský parlament odsoudil vraždu Chášukdžího. Navrhuje sankce vůči Rijádu

ŠTRASBURK Europoslanci na svém čtvrtečním plenárním zasedání přijali usnesení, ve kterém „co nejdůrazněji“ odsuzují „mučení a vraždu“ saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího. Evropský parlament zároveň vyzývá členy Evropské unie a šéfku unijní diplomacie Federiku Mogheriniovou, aby byli připraveni uvalit na Saúdskou Arábii cílené sankce a aby usilovali o zastavení vývozu zbraní do této země.

Usnesení podpořila drtivá většina přítomných poslanců, těch však ke konci čtvrtečního hlasovacího bloku bylo v 751členném parlamentu jen něco přes 300. Hlasování dokonce přerušila několikaminutová debata o tom, zda by se vůbec v rozhodování mělo s ohledem na nepřítomnost většiny poslanců pokračovat.



Přijaté usnesení označuje vraždu novináře Chášukdžího za součást „rozsáhlých tvrdých zásahů“ Rijádu proti obráncům lidských práv, aktivistům, právníkům nebo žurnalistům. Podle EP tyto zásahy po nástupu korunního prince Muhammada bin Salmána k moci nabraly na intenzitě. Dějí se prý jak v Saúdské Arábii, tak za jejími hranicemi.

Parlament doporučuje zákaz víz i zmrazování majetku

Jako v jiných obdobných případech volá EP po nezávislém mezinárodním vyšetření okolností Chášukdžího smrti a po spravedlivém procesu s pachateli. Podle europoslanců by Brusel a členské státy EU měly být připraveny „uvalit cílené sankce, včetně zákazu vydávání víz některým osobám ze Saúdské Arábie a zmrazení jejich majetku“, pokud se prokáže, že za vraždou stojí agenti Rijádu. Případný sankční seznam by měl zahrnovat jak pachatele zločinu, tak jeho „osnovatele a podněcovatele“, uvádí usnesení.



Evropský parlament dále „naléhavě vyzývá“ EU a její členy, aby „zaujali pevný postoj“ na nadcházejícím zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě, kde bude Saúdská Arábie 5. listopadu prezentovat své výsledky v oblasti dodržování lidských práv v rámci pravidelného přezkumu. Podle EP by kromě toho měla Evropská rada přijmout společný postoj vedoucí k zavedení celounijního zákazu vývozu zbraní do Saúdské Arábie a rovněž zavést embargo na „systémy dohledu a další zboží dvojího použití“.

Spolupracovník amerického deníku The Washington Post Chášukdží zemřel poté, co 2. října vstoupil do budovy saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu. Rijád úmrtí novináře přiznal až více než dva týdny poté, nyní už však i saúdskoarabské úřady tvrdí, že šlo o vraždu. Korunní princ bin Salmán ve středu incident označil za hanebný a neospravedlnitelný čin. Jeho samotného přitom mnozí podezírají, že byl strůjcem útoku, nebo o akci minimálně věděl.