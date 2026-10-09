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Europoslanci odmítli legitimitu ruské Dumy. Zastali se jí Slováci i několik Čechů

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  11:45aktualizováno  11:45
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Kandidáti Kateřina Konečná a Ondřej Dostál ze strany Stačilo! po vyhlášení...

Kandidáti Kateřina Konečná a Ondřej Dostál ze strany Stačilo! po vyhlášení voleb. (9. června 2024) | foto: Jakub Stadler, MAFRA

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Když se v Evropském parlamentu hlasovalo, zda bude Brusel považovat volby do ruské Státní dumy za nelegitimní, objevilo se mezi poslanci i několik zastánců Ruska. Proti rezoluci hlasovali mimo jiné Češi Ondřej Dostál, Kateřina Konečná a Ivan David či Slováci Luboš Blaha a Milan Mazurek.

„Vztahy EU s Ruskem nelze normalizovat mimo jiné bez spravedlivého a trvalého míru pro Ukrajinu založeného na plné územní celistvosti, úplném stažení ruských jednotek, propuštění všech válečných zajatců, zadržovaných civilistů a násilně deportovaných ukrajinských dětí, vyplacení plné výše reparací a odškodnění Ukrajině ze strany Ruska a vyvození zodpovědnosti za veškeré válečné zločiny,“ píše se v rezoluci.

Seznam poslanců hlasujících proti zase tolik nepřekvapí. Například slovenský člen EP Blaha proslul obhajováním Kremlu, cestami do Moskvy i výrokem, že „Rusko je krásné, Rusko je moudré, Rusko je vyspělé“. Proruské postoje zastávají i další jmenovaní.

České hlasy:

Pro: Jaroslav Bžoch, Klára Dostálová, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín a Jana Nagyová (všichni ANO), Antonín Staněk, Nikola Bartůšek (zvoleni za Přísahu), Ondřej Krutílek, Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová (ODS), Danuše Nerudová (STAN), Ondřej Kolář, Luděk Niedermayer (oba TOP 09) a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a Markéta Gregorová (Piráti)

Proti: Kateřina Konečná, Ondřej Dostál (oba za Stačilo!), Ivan David (SPD)

Evropský parlament nicméně usnesení ve čtvrtek i přes jejich nesouhlas hlasy 482 poslanců přijal a rozhodl tak, že zářijové volby do Dumy považuje za zfalšované a že odsuzuje jejich pořádání na Ruskem okupovaných ukrajinských územích.

Odmítá proto Dumu uznat jako legitimní reprezentativní a zákonodárný orgán Ruské federace. Členské státy Evropské unie z toho důvodu dále vyzývá, aby ani ony volby neuznaly a zdržely se veškerého oficiálního kontaktu s poslanci nově ustavené dolní komory ruského parlamentu.

Rezoluce zdůrazňuje, že „zfalšované volby“ nenabídly ruským voličům žádnou skutečnou alternativu a konaly se v atmosféře strachu a zastrašování a v kontextu války na Ukrajině. Rusko volby pořádalo i v Podněsterské oblasti Moldavska a v gruzínských regionech Abcházie a Cchinvali v Jižní Osetii, což europoslanci také odsoudili.

Tedy – ne všichni. Ze slovenské vládní strany Směr-SD byl kromě Blahy proti ještě i europoslanec Erik Kaliňák a dále místopředseda krajně pravicové strany Republika Mazurek. Co se týká Čechů, proti hlasovali nezařazení poslanci Dostál a Konečná (oba za Stačilo!) a zástupce SPD David sedící ve frakci Evropa suverénních národů. Portál iDNES.cz je požádal o vyjádření, ale do vydání nedostal odpověď.

Proti byl také německý europoslanec s českými kořeny Petr Bystroň (AfD), který v minulosti čelil podezření, že od proruského portálu Voice of Europe přijímal úplatky. Celkem bylo proti rezoluci jednačtyřicet europoslanců, dalších devětatřicet se zdrželo.

Usnesení také vyzývá k přijetí cílených sankcí EU proti nově zvoleným poslancům Dumy, osobám, které se podílely na „organizaci zinscenovaného volebního procesu“ na okupovaných územích, či představitelům ruského režimu, kteří jsou zapojeni do represí.

Vládnoucí prokremelská strana Jednotné Rusko si v Dumě udržela ústavní většinu. Druhá ve volbách skončila Komunistická strana Ruska a třetí nacionalistická Liberálnědemokratická strana Ruska. Opoziční stranu Jabloko úřady z volebního klání vyřadily.

Europoslanci rovněž vyjádřili solidaritu s těmi ruskými občany, kteří navzdory pronásledování režimem mají odvahu „ukazovat světu, že existuje i jiné Rusko“.

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