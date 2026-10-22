Už v úterý poslanci na plenárním zasedání ve Štrasburku vyjádřili ICC podporu. Opakovaně přitom kritizovali kampaň USA namířenou proti této instituci.
„Svět se nachází v takovém chaosu, protože dochází k podrývání základů mezinárodního práva a vyvozování odpovědnosti je jen velmi omezené,“ prohlásila ve středu na plénu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.
„ICC čelí útokům právě v okamžiku, kdy ho potřebujeme nejvíce. Nekontrolovaná agrese plodí pouze další agresi. Jako zákonodárci, politici a veřejní činitelé máme povinnost pomoci tuto situaci změnit. A to tím, že začneme podporovat ICC, aby mohl plnit úkoly, kterými jsme ho pověřili,“ dodala.
Mezi třemi finalisty Sacharovovy ceny byli také vězněný tanzanský opoziční lídr Tundu Lissu a íránské sestry-dvojčata Taráne a Rómíná Rahímíovy, které byly zatčeny za účast na demonstracích. Jedna z nich dostala trest smrti, který zatím nebyl vykonán, a druhá 36 let vězení.
Na letošní Sacharovovu cenu frakce EP začátkem října nominovaly také palestinského lékaře Husáma Abú Safíju, který pracoval za války v Pásmu Gazy v nemocnici a na konci roku 2024 ho zatkla izraelská armáda. Od té doby je v izraelském vězení, aniž by proti němu bylo vzneseno obvinění.
Dalším nominovaným byla izraelská organizace Standing Together, která se snaží o mírové soužití izraelských Arabů, Palestinců a Židů. Frakce Evropa suverénních národů (ESN), označovaná za krajně pravicovou, na Sacharovovu cenu navrhla salvadorského prezidenta Nayiba Bukeleho, kterého někteří viní z autoritářství a porušování lidských práv.
Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament každoročně od roku 1988 jednotlivcům, skupinám nebo organizacím jako uznání za jejich výjimečné úsilí v oblasti lidských práv, svobody projevu nebo obrany demokratických hodnot. Loni se laureáty Sacharovovy ceny za svobodu myšlení stali aktivista polské menšiny v Bělorusku Andrej Pačobut a gruzínská novinářka Mzia Amaglobeliová.