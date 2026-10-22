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Políček Trumpovi. Sacharovovu cenu dostal Mezinárodní trestní soud

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  12:31aktualizováno  12:51
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Mezinárodní trestní soud sídlící v nizozemském Haagu (8. ledna 2025)

Mezinárodní trestní soud sídlící v nizozemském Haagu (8. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Mezinárodní trestní soud v Haagu (28. února 2020)
ilustrační snímek
Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová (16. července 2024)
ilustrační snímek
17 fotografií
Sacharovovu cenu za svobodu myšlení získal Mezinárodní trestní soud (ICC) a jeho představitelé. Ve čtvrtek to oznámila Roberta Metsolaová, předsedkyně Evropského parlamentu, který cenu uděluje. Slavnostní předání ocenění se uskuteční 16. prosince ve Štrasburku. Děje se tak v době, kdy Spojené státy ICC obvinily z politizace a uvalily na něj sankce.

Už v úterý poslanci na plenárním zasedání ve Štrasburku vyjádřili ICC podporu. Opakovaně přitom kritizovali kampaň USA namířenou proti této instituci.

„Svět se nachází v takovém chaosu, protože dochází k podrývání základů mezinárodního práva a vyvozování odpovědnosti je jen velmi omezené,“ prohlásila ve středu na plénu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.

„ICC čelí útokům právě v okamžiku, kdy ho potřebujeme nejvíce. Nekontrolovaná agrese plodí pouze další agresi. Jako zákonodárci, politici a veřejní činitelé máme povinnost pomoci tuto situaci změnit. A to tím, že začneme podporovat ICC, aby mohl plnit úkoly, kterými jsme ho pověřili,“ dodala.

Mezi třemi finalisty Sacharovovy ceny byli také vězněný tanzanský opoziční lídr Tundu Lissu a íránské sestry-dvojčata Taráne a Rómíná Rahímíovy, které byly zatčeny za účast na demonstracích. Jedna z nich dostala trest smrti, který zatím nebyl vykonán, a druhá 36 let vězení.

Na letošní Sacharovovu cenu frakce EP začátkem října nominovaly také palestinského lékaře Husáma Abú Safíju, který pracoval za války v Pásmu Gazy v nemocnici a na konci roku 2024 ho zatkla izraelská armáda. Od té doby je v izraelském vězení, aniž by proti němu bylo vzneseno obvinění.

Dalším nominovaným byla izraelská organizace Standing Together, která se snaží o mírové soužití izraelských Arabů, Palestinců a Židů. Frakce Evropa suverénních národů (ESN), označovaná za krajně pravicovou, na Sacharovovu cenu navrhla salvadorského prezidenta Nayiba Bukeleho, kterého někteří viní z autoritářství a porušování lidských práv.

Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament každoročně od roku 1988 jednotlivcům, skupinám nebo organizacím jako uznání za jejich výjimečné úsilí v oblasti lidských práv, svobody projevu nebo obrany demokratických hodnot. Loni se laureáty Sacharovovy ceny za svobodu myšlení stali aktivista polské menšiny v Bělorusku Andrej Pačobut a gruzínská novinářka Mzia Amaglobeliová.

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