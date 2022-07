EU skřípla digitální giganty. Mají víc hlídat obsah a neutlačovat slabé

Podrobnosti pravidel označovaných jako akty o digitálních službách (DSA) a digitálních trzích (DMA) dohodli europoslanci s členskými státy během jara a jejich konečné schválení bylo spíše jen formalitou, europoslanci obě normy schválili jasnou většinou.

„My jako EU neříkáme, co je a není nelegální, jen říkáme, že pokud to nelegální je, mělo by to být co nejrychleji odstraněno,“ řekla po hlasování europoslankyně a zpravodajka dokumentu Christel Schaldemoseová a dodala, že nelegální jednání offline by nemělo být tolerováno ani v online prostředí. Jde o první výraznější regulaci internetového prostředí EU za dvě dekády.

Podle první z norem budou muset digitální platformy zavést opatření proti šíření nezákonného obsahu a dezinformací. Cílem je zajistit, aby byl ze sítě rychleji odstraňován nezákonný obsah, jako jsou nenávistné projevy, nebo aby se méně šířila třeba válečná propaganda. Sociální média a internetová tržiště pak budou muset chránit uživatele před prodejem nelegálního zboží a služeb.

Velkým firmám, které nebudou pravidla dodržovat, hrozí pokuty až do výše šesti procent jejich ročního globálního obratu. Při opakovaném porušení by jim mohlo být zakázáno podnikání v EU.

Druhá z norem zavádí pojem gatekeeper, což je velká společnost významně ovlivňující provoz internetu. Cílem je především omezit tržní sílu gigantů, jako Google a Facebook, pomocí přísnějších pravidel. Pokuty za nedodržování těchto pravidel mohou dosáhnout až deseti procent celosvětového ročního obratu.

Tyto firmy budou muset například sdílet více informací s menší konkurencí odkázanou na jejich služby. Přísnější bude i dohled nad antimonopolními pravidly či kontrola akvizic menších společností těmi velkými.

Definitivně obě normy potvrdí ministři členských zemí na některém z příštích zasedání vedených českým předsednictvím EU.