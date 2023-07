Pistorius exkluzivně: Ukrajina je partnerem i bez členství v NATO. Nemůžeme jí zatím dát záruky pro datum přijetí

„Ukrajinu budeme podporovat i nadále tak dlouho, dokud to bude zapotřebí,“ podtrhl v exkluzivním rozhovoru pro server Lidovky.cz německý ministr obrany Boris Pistorius.

Nejoblíbenější politik Boris Pistorius (63) vystudoval práva a působil nejprve ve státní správě ve spolkové zemi Dolní Sasko. Je členem sociálních demokratů (SPD), v letech 2006 až 2013 byl primátorem města Osnabrück, následně deset let dolnosaským ministrem vnitra. Zde prosazoval mj. tvrdou linii vůči islámským radikálům a dva z nich nechal vyhostit z Německa, aniž by se předtím dopustili nějakého trestného činu.

ve spolkové zemi Dolní Sasko. Je členem sociálních demokratů (SPD), v letech 2006 až 2013 byl primátorem města Osnabrück, následně deset let dolnosaským ministrem vnitra. Zde prosazoval mj. tvrdou linii vůči islámským radikálům a dva z nich nechal vyhostit z Německa, aniž by se předtím dopustili nějakého trestného činu. Od nástupu do úřadu spolkového ministra obrany je nejpopulárnějším německým politikem. Podle agentury INSA má podporu 52 procent občanů.

ministra obrany je nejpopulárnějším německým politikem. Podle agentury INSA má podporu 52 procent občanů. Je vdovcem, z manželství má dvě dcery. Studium na gymnáziu ukončil mj. maturitou z ruštiny. Jako jeden z mála vrcholných politiků své strany absolvoval základní vojenskou službu.

Aktuálně nejoblíbenější německý politik včera navštívil poprvé od svého jmenování Českou republiku. V rozhovoru mimo jiné vysvětlil, proč na nedávném summitu Severoatlantické aliance ve Vilniusu nebylo vyhověno přáním Ukrajiny a přislíbeno jí členství v NATO.

Pistorius v této souvislosti vyzdvihl vznik Rady NATO–Ukrajina. „Ukrajina a členské státy Aliance jsou rovnocennými partnery,“ dodal.

Lidovky.cz: Co je podle vás nejdůležitějším výsledkem summitu Severoatlantické aliance ve Vilniusu?

NATO se rozrostlo, a to doslova i obrazně. Byl to první summit s Finskem jako novým členem. Švédsko se v jeho průběhu ještě více přiblížilo přijetí. Společně s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským jsme uvedli v život Radu NATO–Ukrajina, kde jsou Ukrajina a členské státy Aliance rovnocennými partnery. To potvrzuje, že naše spolupráce a koordinace jsou už teď těsné a budou ještě těsnější.

Navíc se NATO posunulo dál: od konce studené války jsme poprvé přijali komplexní obranné plány. Kromě toho jsme se dohodli, že na obranu vynaložíme nejméně dvě procenta HDP. To jsou opravdové milníky pro zlepšení naší obranyschopnosti.

Lidovky.cz: Nebylo by bývalo férové dát Ukrajině časovou perspektivu pro plnohodnotné členství? Konstatovat třeba, že do deseti let bude přijata?

Bohužel momentálně nelze předvídat, kdy ruská invaze skončí a kdy bude Ukrajina moci vstoupit do Aliance. Důležité je, abychom jasně potvrdili jednu věc: Ukrajinu budeme podporovat i nadále tak dlouho, dokud to bude zapotřebí. Budoucnost Ukrajiny je v NATO. Důležitým signálem také bylo, že země G7 potvrdily bezpečnostní záruky pro Ukrajinu.

Lidovky.cz: Německo patřilo před summitem ke státům, které v otázce ukrajinského členství nejvíc váhaly. Proč?