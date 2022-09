Expert: Mobilizaci Rusové umí. Putin nebude vybírat podle ročníků, nováčci můžou být u jednotek už za týden

Lidovky.cz: Jak interpretovat částečnou mobilizaci ruské armády? Teče Putinovi do bot?

Je to nevyhnutelný krok, pakliže chce dosáhnout svých předem deklarovaných cílů, především ovládnutí celé Doněcké a Luhanské oblasti. Nedostatek vojáků v ruských jednotkách je dnes všeobecně známý, navíc došlo k dalším ztrátám, a pokud by tyto díry nezacelili, tu válku by prohráli. A to už si v dnešní situaci nemohou dovolit, na výsledku války totiž do značné míry stojí další osud Putinova režimu.