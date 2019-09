Počet úmrtí na neobjasněnou plicní chorobu spojenou s e-cigaretami v USA roste. Není jasná ani role THC

Washington Zdravotničtí experti v USA znovu varovali americkou veřejnost před používáním elektronických cigaret, které podle časopisu New England Journal of Medicine způsobilo v zemi dosud tři úmrtí. Co je konkrétní příčinou plicních onemocnění, kterých ve Spojených státech evidují už stovky, není stále jasné.

V USA zemřel první člověk na nemoc způsobenou e-cigaretami. Další postižení inhalovali THC Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) koncem srpna ohlásilo 193 "potenciálních případů“ nemoci ve 22 amerických státech. Nová zpráva CDC hovoří o 450 případech ve 33 amerických státech.

Nebylo zjištěno, že by záhadnou plicní nemoc způsobovala konkrétní značka cigaret nebo určitá látka. Velká část nemocných, i když nikoli všichni, pomocí e-cigaret inhalovala psychoaktivní látku THC obsaženou v marihuaně. Z velké části jde o mladé lidi do dvaceti let. San Francisco chce zakázat e-cigarety. Dokud nebude jasné, jaký mají vliv na zdraví Nemoc byla zachycena letos, v předchozích letech známa nebyla. Počet nemocných se rychle zvyšuje, smrtelné případy byly nahlášeny ze států Illinois, Wisconsin a Utah. Vzhledem k neurčitému charakteru choroby lékaři vyzvali Američany, aby se vaporizátorům, tedy přístrojům pro inhalaci odpařovaných substancí, vyhýbali do doby, než se příčina nemoci zjistí.