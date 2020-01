Experty děsí satelity miliardářů. Nebudou vidět hvězdy a zkomplikují vesmírné cesty, varují

Praha Vesmírné firmy již tento týden začnou vypouštět tisíce satelitů, které mají zajistit přístup k vysokorychlostnímu internetu pro všechny kouty planety. Plánují to velcí hráči jako SpaceX, OneWeb nebo Amazon. Astronomové v tom ale vidí problém – vesmírný výhled, jak ho znají, je prý ohrožen.

Satelity totiž odrážejí sluneční světlo natolik, že výrazně ruší přirozený obraz hvězdné oblohy. Vědci se také obávají, že satelity zaviní nárůst kosmického smetí a zamezí tak přístupu do vesmíru.

Obdobné satelity, které již v květnu tohoto roku na oběžnou dráhu vyslala americká firma SpaceX, upozorňují na to, že myšlenka vysokorychlostního vesmírného internetu nebude bez problému. Stěžují si astronomové, že jim brání ve výzkumu, ale i další vědci - ti se obávají potenciálního Kesslerova syndromu, tedy zvyšující se pravděpodobnosti kolize předmětů na oběžné dráze. To může údajně i zablokovat přístup lidí do vesmíru na stovky let. Uvádí to web BusinessInsider.com.

Podle Elona Muska, šéfa největšího projektu Starlink, jsou satelity vybaveny protikolizním systémem. V září se ale jeden z nich dostal do blízkosti evropského satelitu a nechybělo málo, aby se srazily.

Kolizemi, ale i armádními testy a útoky, se riziko ještě zvyšuje, hustota tzv. kosmického smetí tak narůstá. Vědci proto varují, že se lidstvo v příštích stovkách let do vesmíru nemusí vůbec podívat.

Podle astronomky Dhary Patelové z Královské greenwichské observatoře jsou tyto satelity velké asi jako stůl, jsou ale příliš reflexní, jejich panely proto odrážejí hodně slunečního světla a to znamená, že je vidí na snímcích z teleskopů. „Tyto satelity také spotřebují velké množství rádiových vln, takže mohou přerušovat signály, které astronomové používají. Ovlivňují tedy i radioastronomii,“ dodává. Na snímcích hvězdné oblohy se satelity objevují jako oslnivé bílé „skvrny“, které vypadají jako zářící hvězdy. To představuje další obavy expertů, že plánované konstelace nových satelitů mohou brzdit jejich výzkumné práce a narušovat rádiové vlny využívané při pozorování, uvádí server BBC.



„Noční obloha je veřejná, a to, co tady máme, je tragédie pro všechny,“ nechal se slyšet astrofyzik Dave Clements z Imperial College London pro BBC.

Podle zainteresovaných společností ale vývoj satelitů probíhal ve spolupráci s astronomy, aby se právě dopady těchto ‚vesmírných návštěvníků‘ minimalizovaly. Jak ale bude jejich počet na oběžné dráze narůstat, problém se bude zvětšovat.

Proč tolik nových satelitů?

Satelity mají pomocí paprsků dodávat vysokorychlostní internet z vesmíru rovnou na zemský povrch. Tak bychom údajně neměli být dále omezováni velkým množstvím kabelů a drátů. Velké množství satelitů má také zaručit kvalitní připojení i v tom nejodlehlejším koutu naší planety.

Již tento týden začne vesmírná společnost známého byznysmena a vizionáře Elona Muska SpaceX ve svém projektu Starlink posílat první skupinu šedesáti satelitů na oběžnou dráhu. Každých pár týdnů pak bude dalších 60 kusů následovat. Současný stav 2200 satelitů by v následujícím roce měl narůst zhruba o 1500. A do roku 2025 by měl jejich počet vzrůst až na počet okolo 12 000.

Konkurenční satelity začne vypouštět i britský operátor satelitního připojení k internetu OneWeb. Těch bude okolo 650. Pokud však po nich bude dostatečná poptávka, číslo může podle serveru BBC narůst až na 2000. Dalším adeptem, který plánuje během následujících deseti let poslat do vesmíru na 3200 vysílacích zařízení, je internetový prodejce Amazon.

Satelity překáží

„Satelity představují překážku mezi tím, co sledujeme ze Země a zbytkem vesmíru. Vždy se dostanou do cesty. Ztratíte tak cokoli, co se nachází za nimi – ať je to potenciálně nebezpečný asteroid či ten nejvzdálenější Kvasar (vesmírné těleso s výrazným rudým posuvem spektra, pozn. red.),“ říká astrofyzik Clements. Podle něj můžou zabraňovat i plánovaným velkým teleskopickým výzkumům. Satelity údajně ovlivní například připravovaný velký celooblohový dalekohled, který má v budoucnu filmovat reálné obrázky toho, jak se obloha proměňuje.

Podle profesora Martina Barstowa, astrofyzika z Leicesterské univerzity, může být problém částečně vyřešen. „Počet satelitů zní děsivě, ale vesmír je obrovský, takže když je rozložíte, hustota nebude příliš velká,“ říká. „A protože satelity mají známou pozici, můžete zmírnit následky. Satelity se na obrázku zobrazují jako tečka a mohou se objevit i jako světlá skvrna. Ale vy o ní víte a můžete ji ze snímku odstranit. Bude to stát hodně snahy a práce pro pozorovatele, ale lze to,“ dodává Barstow.

Větší potíž nastává pro radioastronomii, speciálně pro nové teleskopy. Ty sice budou využívat jiné radiové signály než satelity, ale mohou jej stále narušovat.

A jak reagují firmy?

K odmítavé reakci se vyjádřily i vývojářské podniky. Americký Space X potvrdil, že vývoj satelitů probíhá ve spolupráci s astronomy. Při dalším vypouštění satelity pokryjí speciální vrstvou, která by neměla odrážet tolik světla.

Britský OneWeb údajně chtěl být v projektu velmi zodpovědný. A na rozdíl od ostatních firem umisťuje satelity do výšky 1200 kilometrů, aby nenarušovaly signály pozorovatelů. Podle viceprezidentky OneWebu Ruth Pritchard-Kellyové by nemělo být na výběr mezi připojením a astronomií. „Víme, že se můžeme s každým dohodnout,“ dodala.