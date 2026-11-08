Expremiér Austrálie Rudd v Praze: Čína mění světový řád, Evropa musí být jednotná

Bývalý australský premiér a poslanec vládní Australské strany práce Kevin Rudd zavítal do Prahy, kde v pátek 6. listopadu vystoupil na CEVRO Univerzitě. Debatu s názvem China, Europe and the Future of the Global Order (Čína, Evropa a budoucnost globálního řádu), kterou uspořádalo Centrum pro asijsko-pacifická studia (CAPS) při CEVRO Univerzitě, moderoval americký novinář Richard Lui. Hlavním tématem Ruddova vystoupení bylo varování, že Čína pod vedením Si Ťin-pchinga neusiluje pouze o to Západ dohnat, ale má v úmyslu zcela přepsat pravidla globálního uspořádání, což Evropa pocitově i reálně nejvíce zasáhne v průmyslovém sektoru.
Státní podpora jako skutečný motor čínského průmyslu
Během diskuse Kevin Rudd poukázal na rostoucí tlak, jejž čínští výrobci vyvíjejí na evropský automobilový průmysl, přičemž do popředí staví zejména německé automobilky. Zatímco oficiální rétorika z Pekingu připisuje úspěch domácích firem především vysoké inovativnosti a nákladové efektivitě, Rudd upozorňuje, že tento pohled opomíjí zásadní faktor, kterým je masivní a systematická státní podpora.
Tato podpora se projevuje formou zvýhodněných úvěrů z čínského bankovního sektoru. Finanční injekce umožňují v Číně pokračovat v činnosti i takovým firmám, které by v běžných, čistě tržních podmínkách nedokázaly přežít. Státní plánování navíc cíleně preferuje odvětví, v nichž chce mít Čína v budoucnu rozhodující slovo. Evropské země proto podle Rudda nemohou nahlížet na čínskou konkurenci pouhou optikou volného trhu, obzvláště když čínský stát soutěž aktivně a direktivně formuje. V sázce přitom nejsou jen pracovní místa, ale také otázka, zda si Evropa udrží dostatečné vlastní výrobní kapacity pro případ případné hospodářské či bezpečnostní krize.
Ideologie jako nástroj a tři proměny Si Ťin-pchinga
V hlavní části své přednášky se Rudd věnoval tomu, proč západní pozorovatelé tak často chybují při interpretaci kroků čínského vedení. Zatímco na Západě je oficiální komunistická ideologie často vnímána jen jako soubor prázdných hesel, v čínském politickém systému představuje skutečný jazyk moci. Vnitřní ideologické debaty uvnitř strany vždy předcházejí strategickým změnám, konkrétním rozhodnutím a následně i vnějšímu chování státu.
Na tomto půdorysu Rudd definoval tři klíčové proměny, kterými Čína pod vedením Si Ťin-pchinga prošla:
Domácí politika: V obavě, že stranu potká stejný osud jako někdejší sovětský režim, Si posílil leninskou kontrolu, zahájil rozsáhlé protikorupční kampaně a podřídil státní aparát, společnost i armádu přísnému stranickému vedení.
Ekonomika: Po dekádách růstu postaveného na reformách a tržních mechanismech došlo k návratu k marxisticky orientovanému státnímu řízení, posílení centrálního plánování a pevnější kontrole nad soukromým byznysem.
Zahraniční politika: Čína opustila dlouhodobou strategii Teng Siao-pchinga, která radila držet se v pozadí, nevystavovat sílu na odiv a soustředit se čistě na hospodářský rozvoj. Místo toho Si Ťin-pching aktivně usiluje o přetváření regionálních i globálních pravidlech.
Tyto posuny podle Kevina Rudda formovaly i historické otřesy, mezi nimiž jmenoval asijskou finanční krizi z roku 1997, globální krizi z roku 2008 a problémy na čínských trzích v roce 2015. Zejména rok 2008 hluboce otřásl vírou v USA jako vzor fungující ekonomiky – Rudd to ilustroval vzpomínkou na rozhovor vysokého čínského představitele s tehdejším americkým ministrem financí Henrym Paulsonem, kde zaznělo hluboké rozčarování z toho, že země, od níž se Peking učil trhům, nedokázala krizi zabránit. Uvnitř čínského vedení to posílilo názor na nutnost pevné státní kontroly.
Výzva pro Evropu a dopady na Českou republiku
Čína uvažuje dlouhodobě a své nástroje koordinuje, zatímco Evropa musí nalézt cestu, jak ochránit vlastní průmysl, aniž by uzavřela svou ekonomiku. Rudd zdůraznil, že Peking respektuje pouze sílu, a Evropa proto musí vystupovat jednotně, silně a s jasným postojem. Nejde přitom o požadavek na přerušení hospodářských vazeb, ale o nutnost pochopit strategické uvažování Pekingu a přizpůsobit tomu evropskou politiku.
Pro českou ekonomiku, jejíž silný průmyslový základ a dodavatelské řetězce jsou hluboce provázané s německým automobilovým sektorem, mají tyto závěry přímý význam. Tlak z Asie se totiž neomezí jen na souboj finálních značek, ale propíše se do celého spektra subdodavatelů a technologických firem. Česko tak stojí před složitým úkolem: udržet si otevřený přístup k mezinárodnímu obchodu a zároveň nepodcenit strategickou hodnotu vlastních výrobních kapacit. Jak Kevin Rudd připomněl, pouhé sledování statistických údajů a diplomatických frází nestačí – ke správnému pochopení čínských kroků je nutné znát ideologické a mocenské předpoklady, ze kterých Peking vychází.