Exprezident Francie Sarkozy nastupuje do vězení, přirovnal se k Edmundu Dantesovi

Bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho čeká v úterý nástup do pařížské věznice La Santé. Odpyká si tam pětiletý trest kvůli podílu na zločineckém spiknutí v kauze nelegálního financování své prezidentské kampaně penězi z Libye.
Sarkozy vinu není nic platné, že svou vinu odmítá a přirovnává se k nejslavnějším nevinným odsouzencům ve francouzské historii a literatuře - Alfredu Dreyfusovi a literární postavě Edmonda Dantese, známého jako hrabě Monte Cristo, píše agentura AFP. Jeho syn Louis na sociální síti X všechny vyzval, aby ráno přišli k domu bývalého prezidenta a vyjádřili jeho otci podporu.

Sarkozy řekl deníku Le Figaro, že se k branám věznice La Santé dostaví po 9:30. Dosud není jasné, jak dlouho za mřížemi zůstane. Prvoinstanční soud rozhodl o uvěznění, i když rozsudek není pravomocný, takže Sarkozy bude moci podat žádost o propuštění či domácí vězení po nástupu do věznice. I pokud by odvolací soud trest potvrdil, může ještě Sarkozy, kterému je 70 let, požádat o alternativní trest či podmíněné propuštění kvůli vysokému věku.

Na nástup do vězení exprezidenta se připravuje ministerstvo spravedlnosti, pod které správa věznic spadá, řekl v pondělí šéf resortu Gérald Darmanin. „Navštívím ho ve vězení jako ministr spravedlnosti a budu se zajímat o bezpečnostní podmínky,“ uvedl Darmanin, který byl v minulosti členem Sarkozyho strany UMP.

Bývalý prezident deníku Le Figaro řekl, že odmítl podat žádost o jednolůžkovou celu, podle médií ho však správa věznice bude držet alespoň z počátku v izolaci. Sarkozy bude prvním francouzským prezidentem z páté republiky, který bude po výkonu prezidentského mandátu uvězněn.

