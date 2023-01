Osvoboďte bradavky. Meta zvažuje změnu regulí pro nahotu od pasu nahoru

V nejnovějším rozhodnutí ze 17. ledna letošního roku doporučila Rada pro dohled tvořená skupinou akademiků, politiků a novinářů, aby Meta změnila svůj standard pro nahotu a sexuální aktivity dospělých tak, aby se řídil jasnými kritérii respektujícími mezinárodní standardy lidských práv.

Rozhodnutí dohledové rady Mety následovalo po cenzuře ze strany Facebooku vůči dvěma příspěvků z účtu provozovaného americkým párem, který je transgenderový a nebinární. Ty je zobrazovaly pózující nahoře bez, ale se zakrytými bradavkami. Text pod fotografiemi popisoval zdravotní péči pro trans lidi i vybírání peněz na operace ke změně pohlaví. Příspěvky brzy po zveřejnění ze sítě odstranil systém umělé inteligence Mety. Poté, co se pár proti kroku odvolal, síť nakonec příspěvky obnovila.

Dohledová rada sociální sítě na základě této kauzy zjistila, že dosavadní pravidla sítě jsou založena na binárním pohledu na pohlaví a na rozlišování mezi mužským a ženským tělem. Proto jsou nejasná, pokud jde o intersexuální, nebinární či transgenderové uživatele. Doporučila proto, aby Meta definovala jasná, objektivní a práva respektující kritéria, co se týká moderování nahoty. Cílem je, aby se všem lidem dostalo stejného zacházení v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv.

Všechno odstartovaly matky

Takzvaní „laktivisté“ se již zhruba od počátku milénia snaží potlačit obraz prsou jako neodmyslitelně sexuálního atributu. Jejich kampaň s názvem #FreetheNipple vstoupila do mainstreamu již kolem roku 2013. Fráze vstoupila nenávratně do pop-feministické slovní zásoby zhruba v téže době, kdy Facebook stáhl ze sítě dokument Free the Nipple (Osvoboďte bradavky) herečky a režisérky Liny Escové.

Page Six @PageSix Florence Pugh talks sheer Valentino uproar in Vogue: 'How can my nipples offend you?' https://t.co/eTi0RcSGoK https://t.co/41O5zVXCWD oblíbit odpovědět

Kampaň za osvobození bradavek na sociálních sítích získala za tu dobu širokou podporu na univerzitních kampusech, podpořily ji i celebrity jako Rihanna, Miley Cyrusová nebo Lena Dunhamová. „Samozřejmě nechci se nikoho dotknout, ale jak vůbec mohou bradavky někoho urážet?“ uvedla minulý týden britská herečka Florence Pughová poté, co si na červený koberec oblékla průsvitné sexy růžové šaty od Valentina.

Mužské bradavky ano, ženské ne

Boj o osvobození ženských bradavek je v plném proudu. Ty totiž na sítích nikomu nevadí, zatímco ženské ano. V roce 2015 vytvořila losangeleská umělkyně Micol Hebronová samolepky mužských bradavek, aby jimi uživatelky mohly při pořizování fotek překrýt své vlastní a zesměšnit tak tuto nerovnost. Meta reagovala. V roce 2019 Hebronovou se skupinou influencerů pozvala do sídla společnosti Instagram, aby se tam vyjádřila k politice společnosti týkající se bradavek.

„Během tohoto setkání jsme se dozvěděli, že v týmu pro moderování obsahu sítě nejsou žádné transgenderové osoby,“ vzpomínala na setkání aktivistka. Dodala, že v sídle sítě nemají dokonce ani žádné genderově neutrální toalety. „Pro mě to bylo vše, co jsem potřebovala vědět, abych pochopila, že se v Metě nevede žádná konverzace o genderu ani inkluzivitě,“ komentovala Hebronová. Zástupce společnosti Meta však její popis události záhy zpochybnil. „Od roku 2019 se toho u nás hodně změnilo,“ dodal zástupce Mety.

Hebronová nyní kvitovala s povděkem, že se dohledová komise Mety konečně zabývá otázkou diskriminace na základě pohlaví a genderu. „Nejde o to dovolit ženám být nahoře bez. Je důležité umožnit všem tělům autonomii,“ uvedla umělkyně. „Mluvit o bradavkách může sice být odlehčené téma, ale když se zamyslíte nad způsoby, jakými se vlády po celém světě snaží kontrolovat a potlačovat trans nebo nebinární těla, realita taková není,“ dodala.

„Společnost Meta nyní vítá nejnovější rozhodnutí Rady,“ uvedl její zástupce v prohlášení. Poznamenal, že fotografie zmíněného trans páru síť povolila ještě před ním. Firma opět podotkla, že se zásady neustále vyvíjejí, aby pomohla učinit platformy bezpečnějšími pro všechny. „Víme, že pro podporu komunity LGBTQ+ lze udělat více, to znamená spolupracovat s odborníky a organizacemi na její podporu v řadě otázek a také na vylepšení našich produktů,“ uvedla Meta. Společnost má nyní šedesát dní na to, aby na doporučení Rady veřejně reagovala.

Jak chytrá je umělá inteligence

Ačkoli příznivci zmírnění regulí mohou myšlenku „volnějšího pohybu“ bradavek na internetu uvítat, na stole zůstávají otázky, jak budou automatizované systémy společnosti Meta pro moderaci obsahu schopny prosadit nové zásady. Například pár, který shání finanční prostředky, aby si mohl dovolit operaci vedoucí ke změně pohlaví, není totéž jako někdo, kdo nabízí sex online. Umělá inteligence tento rozdíl v příspěvcích nespatřuje. Jak tedy budou její systémy schopny rozlišit příspěvek nahoře bez od porna, zatím není jasné.

„Všechno závisí na kontextu a algoritmy se v něm nevyznají,“ řekla deníku Guardian Emily Bellová, ředitelka centra pro digitální žurnalistiku při Kolumbijské univerzitě v New Yorku. „Zajímavou otázkou bude, jak Meta vytvoří nová pravidla, aniž by otevřela bránu pornu, kvůli němuž tato pravidla vůbec existují. Mělo by to být možné, ale jsem skeptická k tomu, zda je to možné, pokud je moderování obsahu automatizované,“ dodala.

Příspěvky, o nichž se domnívají, že porušují zásady společnosti, mohou označit také sami uživatelé Facebooku a Instagramu. Udělali to ostatně i v případě fotografií zmíněného trans páru, která byla podnětem k rozhodnutí správní Rady.

„Nemusíte být génius, abyste přišli na to, že existují určité kulturní války, během nichž se z moderování obsahu stává účinná zbraň,“ říká Bellová. „Příspěvek o operaci ke změně pohlaví by samozřejmě neměl být označen jako závadný, přesto ho někdo z uživatelů označil. Mohlo jít o reakci člověka, který proti trans komunitě brojí,“ dodala.

„Pro společnosti využívající umělou inteligenci je velice ošemetné učinit správné rozhodnutí v každém jednotlivém případě,“ dodává Jillian Yorková, aktivistka a ředitelka mezinárodní neziskové organizace Electronic Frontier Foundation. Například pro automatizovanou technologii podle ní není snadné rozhodnout, kdo je dospělý nahoře bez a kdo je dítě nahoře bez. „Umělá inteligence možná dokáže rozlišit mezi devítiletým a šestadvacetiletým, ale co sedmnáctiletý a osmnáctiletý?“ ptá se Yorková.

Profesorka psychologie na Kenyon College v Ohiu Sarah Murnenová, soudí, že hnutí Free the Nipple se dříve soustředilo pouze na bílé cisgenderové ženy (často zkráceno cis – adjektivum označující lidi, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví, s nímž se narodili, pozn. red.). Ale to se podle ní mění. „Když jsme o tom mluvili jako o problému cis žen, zdálo se to potenciálně méně důležité, než je to nyní. Trans lidé teď chtějí otevřeně mluvit o svém těle právě ve chvíli, kdy protitrans nálady jsou na svém vrcholu,“ řekla.

Nyní je na společnosti Meta, aby uvolnila restriktivní, doposud striktně binární způsob, jímž cenzuruje příspěvky zobrazující nahé hrudníky uživatelů sítí. Mnozí však logicky pochybují o potenciálu umělé inteligence chránit všechny uživatele bez rozdílu. „Je to velké ponaučení pro všechny. Když vytvoříte automatizované systémy, bude to nést důsledky pro lidi, kteří jsou více marginalizovaní nebo pro menšinu ve společnosti,“ dodává Bellová z centra pro digitální žurnalistiku. Takoví lidé jsou pak aplikací algoritmu neprávem penalizováni,“ uzavírá podle The Guardianu.