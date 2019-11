Farageova strana nepostaví kandidáty proti konzervativcům. Johnson toto rozhodnutí uvítal

Londýn Lídr britské protiunijní Strany pro brexit Nigel Farage v pondělí oznámil, že jeho uskupení v prosincových předčasných volbách nepostaví kandidáty v obvodech, které v předchozích volbách v roce 2017 získali vládní konzervativci. Týká se to 317 křesel. Farage dodal, že si nepřeje, aby volby vyhrály strany vystupující proti odchodu země z Evropské unie.

Farageův krok uvítal premiér Boris Johnson; podle agentury Reuters to výrazně zvyšuje jeho šance na zisk parlamentní většiny. Lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn naopak postup Strany pro brexit označil za splněné přání Donalda Trumpa. Kromě 317 obvodů, které dosud drželi konzervativci, Strana pro brexit o téměř všechny zbývající mandáty v 650členné Dolní sněmovně podle Farage usilovat bude. „Veškeré naše úsilí zaměříme na to, abychom získali všechna křesla držená Labouristickou stranou, která porušila svůj volební program z roku 2017,“ prohlásil Farage. Sám už dříve sdělil, že on osobně kandidovat nebude.



Postup Strany pro brexit podle Farage zabrání tomu, aby se konalo druhé brexitové referendum a aby vznikl další parlament, v němž by vláda neměla většinu.

Johnson v reakci na Farageovo oznámení zveřejnil na twitteru prohlášení, ve kterém tento postup uvítal. Lídr Strany pro brexit podle něj uznal, že parlament, ve kterém by ani jedna z velkých stran nezískala většinu, by byl „největší hrozbou pro brexit“. Zároveň varoval, že příští rok by v případě vítězství labouristů mohl být rokem „dvou dalších chaotických referend“. Johnson v kampani již několikrát řekl, že by labouristická vláda v roce 2020 prosadila v Británii lidová hlasování o brexitu a o nezávislosti Skotska.

„Konzervativci potřebují jen devět dalších křesel, aby získali většinu a aby (Britové) odešli (z EU) na konci ledna s dohodou,“ dodal premiér.

Corbyn, lídr opozičních labouristů, které chce Farage ve volbách poškodit především, v pondělí označil novou strategii Strany pro brexit za splněné přání amerického prezidenta. „Před týdnem Donald Trump řekl Nigelu Farageovi, aby uzavřel pakt s Borisem Johnsonem. V pondělí se Trumpovo přání splnilo,“ napsal Corbyn na twitteru. „Tato Trumpova aliance je thatcherismus na steroidech,“ dodal labourista s odkazem na někdejší konzervativní premiérku Margaret Thatcherovou a její přesvědčení o výhodách volného trhu, soukromého podnikání a malých státních výdajů.

Zabránit odchodu Spojeného království z EU, který byl odložen na konec ledna příštího roku, se snaží trojice menších britských politických stran. Minulý týden uzavřela spojenectví, které má zajistit, aby se po prosincových volbách dostalo do parlamentu co nejvíce odpůrců brexitu. Liberální demokraté, velšská strana Plaid Cymru a zelení se dohodli, že proti sobě nebudou kandidovat až v 60 volebních obvodech v Anglii a Walesu.

Farage, který už kdysi do voleb vedl protiunijní Stranu nezávislosti Spojeného království (UKIP), je prominentní postavou britské politiky řadu let. V brexitovém procesu hraje od počátku jednu z hlavních rolí. Stranu pro brexit založil teprve na počátku letošního roku, načež s ní suverénně v Británii opanoval květnové volby do Evropského parlamentu. Následně ale preference strany klesly a nyní se její podpora v průzkumech pohybuje lehce nad deseti procenty.