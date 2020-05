Je to fašistická stránka, píše konspirátor Icke o Facebooku. Ten mu za dezinformace o koronaviru smazal účet

Rozhovor, v němž konspirační teoretik David Icke šířil informace, že za covid-19 stojí 5G sítě, byl z YouTube smazán v dubnu. „Samozřejmě nevěřím, že se tu virus vyskytuje. Izolace je způsob, jak zničit živobytí lidí a učinit je závislými na státu,“ sdělil Angličan v jiném videu, tentokrát na svých webových stránkách, jak píše server Sky News.



Poté byl tázán na vyjádření ke zprávám ohledně zapalování 5G stožárů v Anglii a Severním Irsku. „Pokud 5G sítě pokračují a dosáhnou bodu, kam je chtějí dostat, lidský život, jak ho známe, bude u konce… Takže se lidé musí rozhodnout,“ odpověděl. Informoval o tom britský web BBC.

Facebook se ke smazání největší stránky, kde měl Icke přes 800 tisíc sledujících, vyjádřil se slovy, že opakovaně „porušoval zásady týkající se škodlivých dezinformací“. Ačkoliv je tato stránka smazaná, jiná, tentokrát s šedesáti tisíci fanoušků, má být pořád aktivní.

Po odstranění stránky označil konspirační teoretik sociální síť za „fašistickou“ a na Twitteru sdílel fotografii zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga. „Malý chlapec je holkou pro všechno v globální tyranii,“ napsal k příspěvku.

„Jak jsme již řekli dříve, nebudeme podnikat donucovací opatření na každý tweet, který obsahuje neúplné nebo sporné informace o covid-19,“ uvedl Twitter k dotazu, zda také smaže Ickeho účet.

Icke Banned By Fascist Facebook - The Little Boy Gofer For Global Tyranny - David Icke Dot Connector Videocast https://t.co/sQgPE4tfHj pic.twitter.com/hSgxnikzsY