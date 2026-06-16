Zmařili jsme útok na Trumpovy narozeniny, terčem byl i Bílý dům, tvrdí FBI

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  14:39aktualizováno  14:39
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Šéf amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel uvedl, že FBI ve spolupráci s policií zmařil útok, který byl plánovaný na zápasy smíšených bojových umění v osmistěnné kleci, které se uskutečnily v neděli před Bílým domem na počest 80. narozenin prezidenta Donalda Trumpa.

„Díky rychlému zásahu FBI, našich partnerů a ministerstva spravedlnosti v rámci operace zahrnující několik států je nyní několik osob ve vazbě a plánované útoky byly včas zmařeny,“ uvedl Patel v příspěvku s tím, že FBI a jeho partneři z řad bezpečnostních složek se o hrozbě útoku na zápasy dozvěděli 10. června.

Americký prezident Donald Trump pořádá turnaj UFC Freedom 250 v Bílém domě ve Washingtonu. (14. června 2026)
Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová. (15. června 2026)
editel FBI Kash Patel gestikuluje při výpovědi před senátním výborem v Kapitolu ve Washingtonu. (16. září 2025)
Americký prezident Donald Trump pořádá turnaj UFC Freedom 250 v Bílém domě ve Washingtonu. (14. června 2026)
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Podle zdroje agentury AP bylo zatčeno pět lidí, mimo jiné v Kalifornii, Missouri a Ohiu.

Stanice Fox News uvedla, že strůjci zmařeného útoku chtěli použít drony s výbušninami a zasáhnout budovy v blízkosti akce a následně střílet na utíkající davy. Útočníci pak podle Fox News chtěli prolomit brány k Bílému domu.

Patel reportáž Fox News sdílel. Podle televize o plánech zaútočit na komunikační platformě Signal komunikovalo 23 lidí.

Stanice NBC News uvedla, že podrobnosti o údajném útoku nebyla schopna nezávisle ověřit. Vysoce postavený zdroj z bezpečnostních sil ale stanici sdělil, že se jednalo o poměrně závažný incident. Mluvčí FBI stanici odkázal na Patelův příspěvek.

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