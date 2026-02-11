Muž v kukle u dveří, pak matka moderátorky zmizela. FBI má prvního podezřelého

Stalo se tak devět dní poté, co byla 84letá Nancy Guthrieová nahlášena jako pohřešovaná, a jen několik hodin poté, co úřady zveřejnily první snímky ze záznamu bezpečnostní kamery u jejího domu. FBI nabídla 50 tisíc dolarů za informace vedoucí k odhalení pachatele.
O zadržení ani identitě podezřelého nebyly bezprostředně k dispozici žádné další podrobnosti, napsala agentura Reuters, která se odvolává na zástupce orgánů činných v trestním řízení obeznámeného s případem. V tuto chvíli tak není jasné, zda je zadržená osoba tou, kterou ukazují záběry z bezpečnostní kamery, shodují se agentury. O zadržení podezřelé osoby policií ve spolupráci s FBI na jihu Tucsonu informovala také některá americká média.
Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v úterý zveřejnil snímky ze záznamu bezpečnostní kamery z noci, kdy Guthrieová zmizela. Je na nich vidět maskovaná osoba na verandě jejího domu nedaleko města Tucson v Arizoně. Úřady se domnívají, že žena byla unesena. Moderátorka dnes na instagramu napsala, že věří, že její matka je stále naživu.
Seniorka byla naposledy spatřena večer 31. ledna u svého domu. Její zmizení příbuzní nahlásili následující den kolem poledne poté, co se nedostavila ke své kamarádce, se kterou plánovaly sledovat živý přenos z bohoslužby.
Případ je ve Spojených státech sledován především díky popularitě The Today Show, ranní talkshow, která měla premiéru v roce 1952 a kterou ve všední dny vysílá televizní stanice NBC a moderuje ji dcera unesené ženy.