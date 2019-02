Přiznal se k 90 vraždám, teď pomáhá FBI. Bývalý boxer nakreslil portréty svých obětí

Washington Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zveřejnil obrázky, které nakreslil sériový vrah Samuel Little a které mají znázorňovat jeho oběti. FBI doufá, že díky portrétům by se mohlo podařit zavražděné identifikovat, napsala britská BBC. 78letý Samuel Little se loni přiznal k vraždám 90 lidí.

Mělo k nim dojít po celých Spojených státech v letech 1970 až 2005. Podle vyšetřovatelů byly jeho cílem zejména „zranitelné ženy a ženy na okraji společnosti“ a některá z těl zůstala neidentifikována a úmrtí nevyšetřeno.



Americké úřady stále prověřují, zda jsou jeho tvrzení pravdivá. Pokud ano, šlo by o jednoho z největších zabijáků v kriminální historii Spojených států.



Bývalý boxer Little své oběti nejprve srazil údery, poté je uškrtil. Ne vždy byly přitom viditelné jasné známky toho, že byla daná osoba zabita, poznamenala BBC. Vyšetřovatelé proto doufají, že jeho kresby nyní pomohou zjistit, co byly oběti zač a budou moci být informovány jejich rodiny. „Bez známek bodnutí či střelné rány nebylo mnoho z těchto úmrtí klasifikováno jako vražda, ale jako předávkování drogami, nehoda či smrt způsobená přirozenými příčinami,“ uvedla FBI ve své zprávě již loni v listopadu.

Little byl zatčen v září 2012 v útulku pro bezdomovce v Kentucky a byl vydán do Kalifornie, kde čelil obvinění z drogových deliktů. V září 2014 losangeleská policie na základě vzorku DNA Littlea usvědčila ze tří nevyřešených vražd žen z let 1987 a 1989, za které dostal trojnásobné doživotí. Všechny tři oběti byly zmláceny a uškrceny.

I když byl Little odsouzen zatím za tři vraždy, vyšetřovatelé se domnívají, že jich měl na svědomí mnohem víc. Už při čekání na soud v Los Angeles úřady v nejméně devíti dalších státech začaly procházet staré soudní případy, aby zjistily, jestli nemohou mít s Littlem rovněž souvislost.