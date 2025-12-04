„V souladu s úsilím o maximální důkladnost a spravedlnost, se kterým jsem vždy vykonávala své povinnosti, jsem se dnes rozhodla odstoupit z funkce rektorky College of Europe a ředitelky Diplomatické akademie Evropské unie,“ uvedla Mogheriniová v dopise.
Podle Euractivu následovalo prohlášení bývalé diplomatky po zasedání výkonného orgánu školy. Server také uvedl, že ve středu o své rezignaci informoval další obviněný Sannino, který působí jako ředitel generální direktorátu EEAS pro Blízký východ, severní Afriku a Perský záliv. Funkci opustí na konci roku.
Belgická policie Mogheriniovou, Sannina a dalšího vysokého funkcionáře z univerzity v Bruggách obvinila ve středu poté, co je zadržela při raziích v budovách EEAS, College of Europe a v domech podezřelých.
Případ se týká výběrového řízení na školení juniorních diplomatů financovaného Evropskou unií, které univerzita v Bruggách vyhrála. Vyšetřování zahájily úřady poté, co se objevila tvrzení, že diplomatická služba EU a College of Europe zneužily v letech 2021 a 2022 veřejné prostředky Evropské unie. „Existuje silné podezření, že důvěrné informace týkající se probíhajícího výběrového řízení byly sdíleny s jedním z jeho účastníků,“ uvedl EPPO.
Mogheriniová vedla diplomatickou službu EU v letech 2014 až 2019. Rektorkou College of Europe, prestižní vysoké školy, kterou vystudovalo mnoho evropských úředníků, se stala v roce 2020. V roce 2014 byla několik měsíců italskou ministryní zahraničí a předtím také poslankyní. Italové Mogheriniová a Sannino jsou dobře známí v evropských diplomatických kruzích a jejich zadržení vyvolalo velký rozruch.