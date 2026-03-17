Po smrti manžela vydala dětskou knihu o truchlení. Teď ji uznali vinnou z jeho otravy

Podle žalobců Richinsová v březnu 2022 přimíchala do koktejlu svého manžela Erika pětinásobek smrtelné dávky syntetického opioidu fentanyl. Obžaloba tvrdila, že se potýkala s dluhy kolem 4,5 milionu dolarů (zhruba 105 milionů Kč) a mylně počítala s tím, že po manželově smrti získá majetek v hodnotě přes čtyři miliony dolarů (asi 93 milionů Kč). Zároveň si bez jeho vědomí sjednala několik životních pojistek zhruba na dva miliony dolarů (asi 46 milionů Kč) a podle vyšetřovatelů plánovala budoucnost s jiným mužem.
Porota dospěla k verdiktu za necelé tři hodiny. Kromě vraždy uznala Richinsovou vinnou i z dalších trestných činů, včetně pokusu o vraždu. Ten souvisí s dřívějším incidentem na den svatého Valentýna, kdy její muž zkolaboval po požití sendviče, do něhož podle obžaloby Richinsová také přidala fentanyl. Dále ji soud uznal vinnou také z padělání a podvodného čerpání pojistného plnění.
„Chtěla se zbavit Erika, ale ne jeho peněz,“ řekl žalobce Brad Bloodworth. Připomněl i nahrávku tísňového volání z noci úmrtí. Podle něj nešlo o hlas ženy, která právě ovdověla, ale o „hlas černé vdovy“.
Obžalovaná nevypovídala a její obhajoba nepředvolala žádné svědky. Její právníci trvali na tom, že žaloba nepředložila dostatek důkazů. Mezi nimi se objevily i textové zprávy mezi Richinsovou a jejím údajným milencem, ve kterých mluvila o rozvodu, finančním zisku i společné budoucnosti. Vyšetřovatelé navíc u soudu zmínili internetové dotazy na smrtelnou dávku fentanylu nebo na to, jak se otrava zapisuje do úmrtního listu.
Pozornost médií přitáhla také její kniha Are You with Me? (Jsi tu se mnou?), kterou Richinsová vydala po manželově smrti. Dětské čtenáře v ní seznamuje s tím, jak se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka.
Soud stanovil vynesení trestu na 13. května – den, kdy by Eric Richins oslavil 44 let. Za vraždu s přitěžujícími okolnostmi ženě hrozí 25 let vězení až doživotí.