Odložené případy Feriho kauzy řeší lidskoprávní soud ve Štrasburku

  17:40aktualizováno  17:40
Odloženými případy z kauzy bývalého poslance Dominika Feriho se začal zabývat Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku. Serveru iROZHLAS.cz to sdělila zmocněnkyně poškozených žen Adéla Hořejší. Podle ní se stát v kauze opřel o stereotypy a odmítl označit sexuální útok jako znásilnění.
Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (15. ledna 2026)

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (15. ledna 2026)
ESLP bude řešit případy čtyř žen, které policie odložila a u kterých rozhodnutí potvrdil i Ústavní soud. Podle serveru si ESLP od české kanceláře vládního zmocněnce Petra Konůpky vyžádal tzv. Stanovisko vlády k přijatelnosti a odůvodněnosti stížnosti.

To podle Hořejší dokazuje, že je stížnost přijatelná. Většinu totiž ESLP v první fázi odmítne. Kdyby štrasburský soud stížnosti žen vyhověl, otevřela by se jim možnost odškodnění a teoreticky i nového soudního otevření celé věci.

Stížnost k ESLP podaly ženy v polovině října 2024.

„Stát odmítl sexuální útok trestně stíhat jako znásilnění, ačkoli připustil, že pohlavní styk dobrovolný nebyl. Odůvodnil to tím, že naše klientky nevyjádřily odpor s pohlavním stykem dostatečně kvalifikovaně a že intenzita násilí podezřelého nebyla dostatečná. Opřel se přitom o stereotypy postavené na mýtech o dokonalé oběti i pachateli,“ uvedla tehdy Hořejší.

Okresní soud v Teplicích minulý týden zamítl Feriho žádost o podmíněné propuštění.

Feri je ve vězení od května 2024 za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Podle žalobce ani soudu zatím neprokázal polepšení, zcela mu chybí sebereflexe.

Někdejší politik podal proti usnesení teplického soudu stížnost, pravomocně rozhodne Krajský soud v Ústí nad Labem. Feri trvá na své nevině, byl přesvědčen, že podmínky pro podmínečné propuštění splnil.

Státní zástupkyně Feriho minulý týden obžalovala z dalšího znásilnění. Případ policie znovu otevřela po zásahu Ústavního soudu. Obžalobou se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 3.

