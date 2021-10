Fiasko krizového plánu? Britové zoufale lákají z EU řidiče kamionů. Nabízená víza jich přitáhla místo tisíců jen pár desítek

Jako neefektivní se zatím jeví krizový plán britské vlády na urychlený nábor řidičů z Evropské unie. Ten měl do konce roku zajistit příjezd až pěti tisíc šoférů kamionů, kteří by do března po ostrovech rozváželi palivo.



Jenže v první várce udělených víz, jež měla zahrnout 300 řidičů, se jich dle informací deníku The Times přihlásilo pouhých 27. Britský premiér Boris Johnson následně upřesňoval, že žádostí bylo přes 120, ale do této doby nebylo jasné, jaký byl přesný počet.



Podle britské vlády jsou za fiasko zodpovědní lídři dopravního průmyslu. „Tento program byl spuštěn, protože nám dopravci řekli, že ho potřebují,“ řekl deníku The Times nejmenovaný zdroj z britské vlády. „Zatím ale čekáme na slíbená čísla.“

Premiér Johnson zase pro stanici BBC doplnil, že dopravci řidičům platí málo a neinvestují do zařízení na odpočívadlech. Proto je podle něj o tuto „úžasnou práci, kterou si lidé dlouho užívali“, tak malý zájem.

Jenže dle dopravců je na vině právě britská vláda. Podmínky pro vízový program totiž údajně nastavila špatně. „Lidé nepřijdou, pokud jim nenabídneme skutečně atraktivní alternativu,“ uvedl pro The Times strategický šéf britské Asociace nákladní dopravy (RHA) Rod McKenzie. „Nevzdají se dobře placené práce pro lépe placenou, bude-li trvat jen několik měsíců.“

Nezájem řidičů

Hlasy evropských řidičů dávají za pravdu spíše McKenziemu. Zpoza Kanálu totiž zaznívá, že pokud by vízový program nebyl pouze tříměsíční, kamioňáci by potenciální zájem měli.

„Nechci pracovat na dočasné vízum, myslím na budoucnost,“ řekl britské televizi ITV polský řidič Jakub Borzykowski, který si své živobytí obstarává v Německu. „Kdyby mi nabídli dvanáctiměsíční vízum, můžu si věci naplánovat, ale tři měsíce nepřipadají v úvahu.“ I kdyby se vládní program podařilo naplnit, pro postižený sektor se bude jednat o pouhou náplast. Celkově totiž ostrovní království potřebuje až sto tisíc řidičů.

Za nedostatkem šoférů nákladních automobilů stojí podle vlády i pandemie covidu-19, jež zapříčinila dočasnou stopku ve vydávání nových řidičských průkazů.

Problém se zdá být celosvětový, nikde kromě Spojeného království však dosud nezpůsobil zásadní narušení dopravního řetězce. Ostrovním unikátem je také následný nedostatek benzinu na čerpacích stanicích.



Palivová krize

Benzin na britských pumpách začal docházet koncem září. Následovala nákupní horečka, která krizi ještě umocnila. V jednu chvíli bylo bez paliva až devadesát procent čerpacích stanic ve velkých městech.

„Benzin opravdu není,“ uvedla pro Lidovky.cz Veronika Prokopová ze severního Londýna. „Benzinky v Londýně jsou zavřené, manželovi se včera podařilo natankovat mimo Londýn, ale dovolili mu vzít jen za 30 liber.“ To je asi za 900 korun a v Británii to nevyjde ani na polovinu nádrže.

O moc lepší situace minulý týden ale nebyla ani na britském venkově, zejména na jihu Anglie. Benzin tam sice dosud byl, ale před pumpami se vytvářely kilometrové fronty. Například množství aut před čerpací stanicí v městečku Bodmin v hrabství Cornwall přimělo lokální deník CornwallLive ke konstatování, že „fronty před čerpacími stanicemi v Bodminu by mohly zničit mýtus o tom, že se v Cornwallu stále spoléháme na koně a povoz“.

Situace se od té doby mírně zlepšila, na mnoha místech však řidiči stále mohou tankovat maximálně za 30 liber. S distribucí paliva od pondělí pomáhá i britská armáda, jež dosud poskytla dvě stě vojáků.