Zelenskyj pozval Fica do Kyjeva. Ten jeho do Bratislavy

Autor: ,
  14:00aktualizováno  14:08
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenskyj o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti.
Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem...

Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (5. září 2025) | foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERReuters

Fico následně v tiskovém prohlášení uvedl, že ač mají se Zelenským na některá témata rozdílné názory, přeje si Slovensko na Ukrajině stabilitu a demokracii a vzájemné přátelské vztahy.

Fico rovněž uvedl, že se krátce setká se Zelenským v pondělí v Jerevanu na summitu Evropského politického společenství (EPC), které sdružuje 47 evropských zemí.

„Pozval jsem premiéra na návštěvu Kyjeva a poděkoval mu za pozvání k cestě do Bratislavy. Také jsme debatovali o možnosti osobního setkání v blízké budoucnosti,“ uvedl Zelenskyj. Pokud Fico do Kyjeva opravdu odcestuje, bude to jeho první návštěva ukrajinského hlavního města od počátku ruské invaze v únoru 2022.

Válka byla jedním z témat sobotního telefonátu. „Rovněž jsem zdůraznil, že žádná mírová dohoda v ozbrojeném konfliktu s Ruskou federací není možná bez souhlasu ukrajinské strany,“ sdělil Fico.

„Navzdory tomu, že na některá témata máme odlišný názor, máme společný zájem na dobrých a přátelských vztazích mezi SR a Ukrajinou,“ uvedl po telefonátu se Zelenským šéf slovenské vlády.

Fico spolu s dosluhujícím maďarským premiérem Viktorem Orbánem patří mezi největší kritiky Ukrajiny v EU a zároveň mezi nejhlasitější proruské hlasy. Bratislava jako Budapešť osočovala Kyjev, že nechce z politických důvodů obnovit poškozený ropovod Družba a tak zamezuje dodávkám ruské ropy do Slovenska a Maďarska.

Oba státy kvůli tomu blokovaly miliardovou půjčku EU Kyjevu. Poté, co Zelenskyj oznámil obnovení Družby, ji i ony daly zelenou.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.